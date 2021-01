Policjanci uratowali 87-latka Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiej patrolówki pomogli zagubionemu 87-latkowi. Mężczyzna szedł po drodze krajowej w kierunku przejścia granicznego w Bobrownikach. Dzięki numerowi telefonu do bliskich, który był zapisany na kartce trzymanej w kieszeni kurtki seniora, policjanci szybko ustalili, gdzie mieszka jego rodzina. 87-latek bezpiecznie trafił pod opiekę syna.

Wczoraj w nocy, 28.01.2021 r., na trasie między Białymstokiem a przejściem granicznym w Bobrownikach, wracający z interwencji policjanci z białostockiej patrolówki zauważyli idącego jezdnią starszego mężczyznę. Od razu zatrzymali się, aby pomóc seniorowi. Mężczyzna nie wiedział, gdzie się znajduje. Nie pamiętał też, gdzie mieszka, ani ile ma lat. Senior był mocno zaniepokojony, a także nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, jak znalazł się w tak niebezpiecznym miejscu.

Na szczęście starszy mężczyzna miał w kieszeni kurtki karteczkę z numerem telefonu. Policjanci ustalili, że jest to numer do syna seniora. Zagubionym mężczyzną okazał się 87-latek. Znajdował się on około dziesięciu kilometrów od miejsca zamieszkania. Mundurowi bezpiecznie odwieźli 87-latka do domu. Tam czekał już na niego syn, który zaopiekował się ojcem. Na szczęście seniorowi nic się nie stało.

Jak się okazało, mężczyzna miał już wcześniej problemy z pamięcią. Dzięki pomocy policjantów senior trafił pod opiekę rodziny.

(KWP w Białymstoku/js)