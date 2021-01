Zderzenie osobówki z szynobusem. "Zatrzymaj się i żyj!" Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zbliżając się do przejazdu kolejowego, zawsze zachowaj ostrożność, nie ignoruj czerwonego światła oraz znaku STOP - to kluczowa kwestia jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. W ostatnim czasie w województwie lubuskim doszło do zdarzeń z udziałem aut i szynobusu. Uważajmy!

O dużym szczęściu może mówić 29-letni kierujący volkswagenem, który doprowadził do kolizji z szynobusem. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, nie ucierpieli również pasażerowie szynobusu. Do zdarzenia doszło w czwartek, 28 stycznia 2021 roku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Lubanicach. Takiego szczęścia nie miał kierujący ciężarowym samochodem, który wjechał wprost pod jadący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu. Siła uderzenia była tak duża, że kabina ciężarówki rozsypała się na drobne elementy. Do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 26 stycznia br., na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Chociszewie w powiecie międzyrzeckim.

Zbliżając się do przejazdu kolejowego, zawsze powinniśmy zachować ostrożność, nie ignorować czerwonego światła oraz znaku STOP -to kluczowa kwestia jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Zachowanie ostrożności nic nas nie kosztuje, a może uratować nam życie. Zderzenie z rozpędzonym składem kolejowym nie daje szansy na przeżycie, maszynista nie może natychmiast zatrzymać rozpędzonego pociągu. Jego droga hamowania jest o wiele dłuższa niż samochodu. W trosce o bezpieczeństwo kierujących w minionym roku policjanci z żarskiego ruchu drogowego wspólnie z funkcjonariuszami SOK prowadzili działania "Bezpieczny przejazd". Funkcjonariusze obserwowali, jak zachowują się kierujący pojazdami i reagowali na wszelkie nieprawidłowości. Informowali kierowców o tym, jak ważne jest zatrzymanie się przed znakiem "stop" i upewnienie się, że można przejechać przez przejazd, przekazywali także ulotki i materiały edukacyjne w ramach kampanii społecznej "Bezpieczny przejazd". Bądźmy ostrożni, pośpiech może nas zgubić! Ryzykowne zachowania takie jak: przejeżdżanie przez przejazd mimo migającego, czerwonego światła, próba przejechania przez przejazd w trakcie zamykania się rogatek lub ich omijanie, brak reakcji na znak STOP, mogą skończyć się tragicznie, dlatego "zatrzymaj się i żyj!"

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)