Eskortowali przejazd taty z 5-letnia córką do szpitala Data publikacji 29.01.2021

28 stycznia 2021 roku kilka minut przed 19.00 do patrolującego ulicę Aleksandrowską radiowozu łódzkiej drogówki, podjechał zdenerwowany kierujący oplem, prosząc policjantów o możliwość jak najszybszego przetransportowania jego wraz z dzieckiem, do Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. W rozmowie z mężczyzną policjanci ustalili, że musi natychmiast znaleźć się w placówce zdrowia, ponieważ jego 5-letnia córka dostała silnych duszności, zaczęła się krztusić, a jej stan zagraża jej życiu. Bez chwili wahania mundurowi podjęli pilotaż, aby ojciec z córką jak najszybciej dotarli do Instytutu. Gdy dojechali na miejsce, mężczyzna, pozostawiając pojazd z kluczykami pobiegł na Izbę Przyjęć. W tym czasie funkcjonariusze pilnowali jego auta, aż do momentu gdy dziecko było pod opieką medyków, a mężczyzna mógł wrócić i osobiście zabezpieczyć pojazd.

(KWP w Łodzi / kp)