Fiona i Buczuś na zasłużonej emeryturze - policyjne psy zamieszkały ze swoimi przewodnikami Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwa z bydgoskich psów policyjnych, po latach służby, przeszły na zasłużoną emeryturę, którą spędzą w domach swoich przewodników asp. szt. Krzysztofa Furmaniuka i asp. szt. Sebastiana Sprenger. Za lata pracy i zaangażowanie podziękował policjantom Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witold Markiewicz, przekazując listy gratulacyjne.

Wczoraj (28.01.2021) w Wydziale Prewencji bydgoskiej komendy odbyło się pożegnanie. Było ono szczególne dla dwóch psów policyjnych Fiony i Buczusia oraz ich opiekunów aspiranta sztabowego Krzysztofa Furmaniuka i aspiranta sztabowego Sebastiana Sprenger. Policjanci - przewodnicy, z którymi na co dzień pieski pełniły służbę, liczyli się z tym, że kiedyś psy będą musiały przejść na emeryturę. Wiedzieli, że kiedy ta chwila nadejdzie pieski staną się na stałe członkami ich rodzin. Nie wyobrażali sobie, by nie zabrać ich do swoich domów, tym bardziej że przez lata wspólnej służby ogromnie się zżyli. Ponadto Buczuś przez cały czas wspólnej służby z asp. szt. Sebastianem Sprenger mieszkał w jego domu.

Z tej okazji Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witold Markiewicz podziękował policjantom za trud służby i zaangażowanie i za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Prewencji bydgoskiej komendy podinsp. Tomasza Meyze, wręczył im listy gratulacyjne.

Fiona jest dziewięcioletnim owczarkiem niemieckim. Służbę w Policji zaczęła 2013 roku od kursu „wyszukiwania zapachów narkotyków” w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Po zakończeniu szkolenia Fiona wróciła do Bydgoszczy, gdzie swoim węchem wspierała policjantów w ujawnianiu ukrytych środków narkotycznych.

W trakcie służby wraz ze swoim przewodnikiem asp. szt. Krzysztofem Furmaniukiem niejednokrotnie wskazywała miejsce ukrycia narkotyków, m.in.: w czasie przeszukania piwnicy bloku na bydgoskim Fordonie wskazała miejsce, gdzie dealer ukrył znaczną ilość środków odurzających. Wiele razy wskazywała ukryte środki w różnych miejscach: w skrytce pod piecem kaflowym, w tapicerce kanapy oraz w zakamarkach strychów i garaży.

Fiona dwukrotnie brała udział w Kynologicznych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w których zdobyła pierwsze oraz piąte miejsce w kategorii psów do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Niestety na przełomie ostatnich kilku miesięcy stan zdrowia Fiony znacznie się pogorszył, co wykluczyło ją dalszej służby w Policji.

Z początkiem 2021 roku suczka przeszła na emeryturę. Zamieszkała z rodziną asp. szt. Krzysztofa Furmaniuka, gdzie znalazła opiekę, spokój, ciepło i dużo miłości.

Buczuś urodził się 21 października 2009 r. Służbę w Policji rozpoczął od kursu specjalistycznego „wyszukiwania zapachów środków odurzających” w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach w 2010 r.

W 2012 r. trafił pod opiekę asp. szt. Sebastiana Sprenger z przekazania po przewodniku, który odszedł na emeryturę. Od tęgo czasu mieszkał z rodziną policjanta stając się jej częścią. Jak wspomina przewodnik już pierwsze ich przeszukanie, które było realizowane dla CBŚP zakończyło się pełnym sukcesem. Buczek po wejściu do pomieszczenia od razu, bez zbędnego szukania, doprowadził i zaznaczył przez drapanie miejsce pod szafą, gdzie były ukryte znaczne ilości środków odurzających. To przeszukanie umocniło wiarę policjanta w doskonały węch czworonoga, czym jeszcze wielokrotnie w przyszłości Buczuś się wykazał.

W organizowanych w 2017 r. Wojewódzkich Zawodach Kynologicznych Buczuś zajął drugie miejsce napawając swojego przewodnika wielką radością obraz dumą.

Buczek uczestniczył w pokazach, które były organizowane w przedszkolach i szkołach, gdzie potrafił pokazać swój spokojny charakter i wyuczone posłuszeństwo.

Z dniem 1.01.2021 r. został wycofany ze służby z uwagi na wiek oraz stan zdrowia. Jak mówi asp. szt. Sebastian Sprenger Buczuś pozostanie z jego rodziną, która będzie się cieszyć jego obecnością i bezwzględną miłością.

Zarówno Fionie jak i Buczusiowi życzymy dużo zdrowia i odpoczynku na zasłużonej emeryturze.

(KWP w Bydgoszczy / kp)