Uprawa konopi namierzona przez kryminalnych Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który prowadził nielegalną uprawę konopi. Łącznie kryminalni zabezpieczyli 12 sztuk krzewów i ponad 1,5 kg ściętych roślin i specjalistyczny sprzęt, z czego uzyskać można ponad 4 kilogramy środków odurzających. Policjanci z Koluszek zabezpieczyli na miejscu dowody w tej sprawie. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, uprawę, z której można osiągnąć znaczną ilość i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi monitorując środowisko przestępcze, uzyskali informację, iż w jednym z domów w Koluszkach może być prowadzona nielegalna uprawa konopi indyjskich. 27 stycznia 2021 roku około 17:20 policjanci zauważyli mężczyznę wychodzącego z posesji.

Podczas rozmowy funkcjonariuszy z 45-letnim mieszkańcem Koluszek, okazało się, że prowadzi nielegalny proceder w budynku gospodarczym. Policjanci podczas przeszukania znaleźli specjalistyczny sprzęt służący do uprawy konopi indyjskich, ponad 1,5 kilograma ściętych roślin oraz 12 krzewów. Z takiej ilości roślin można uzyskać ponad 4 kilogramy suszu roślinnego.

Koluszkowscy policjanci pracowali na miejscu kilka godzin, gdzie zabezpieczyli na miejscu dowody w tej sprawie. Nielegalna plantacja została zabezpieczona. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już prokuratorskie zarzuty posiadania i uprawy znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających co zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą koluszkowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzezinach.

(KWP w Łodzi/js)