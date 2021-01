Czad odszedł na zasłużoną emeryturę Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pies patrolowo-tropiący Czad, po 10 latach służby w prudnickiej komendzie, odszedł na zasłużoną emeryturę. Czad to 3-krotny laureat zawodów kynologicznych na szczeblu wojewódzkim oraz na Kynologicznych Mistrzostwach Policji. Owczarek niemiecki nadal będzie blisko swojego dotychczasowego opiekuna, ponieważ wprowadził się do domu starszego aspiranta Krzysztofa Babisza.

Urodzony w 2008 roku owczarek niemiecki, służbę w Policji rozpoczął w 2010 roku. Od tego czasu pies służył w Komendzie Powiatowej w Prudniku, ale wspomagał swoją pracą także inne jednostki. Podczas swojej służby Czad niejednokrotnie wskazał drogę odejścia sprawcy z miejsca zdarzenia oraz znajdował przedmioty pochodzące z kradzieży. Pomagał w poszukiwaniu zaginionych osób. Odwiedzał szkoły i z wielką ochotą uczestniczył w pokazach tresury i posłuszeństwa.

Czad, to również 3-krotny laureat zawodów kynologicznych na szczeblu wojewódzkim oraz drużynowo II na Kynologicznych Mistrzostwach Policji. Śmiało, można powiedzieć, że pies Czad i jego przewodnik starszy aspirant Krzysztof Babisz przez wiele lat stanowili zgrany zespół. Teraz jeden z nich przechodzi na emeryturę. Jednak to nie koniec ich wspólnej drogi. Czad po zakończeniu służby na stałe wprowadził się do domu swojego dotychczasowego opiekuna.

Psiakowi dziękując za wieloletnią służbę, życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, odpoczynku oraz wierność.

(KWP w Opolu/js)