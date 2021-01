Zamiast dużych zysków sądeczanka straciła 170 tys. złotych. Oszustwo „na zdalny pulpit” z kryptowalutami w tle Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaczęło się od kliknięcia w banner reklamowy – mieszkanka Sądecczyzny skuszona ofertą szybkiego zarobku podała swój numer telefonu w formularzu kontaktowym. Wówczas nie przypuszczała, że właśnie wpadła w sidła oszustów obiecujących zyski z inwestowania w kryptowaluty i że będzie ją to kosztowało utratę ponad 170 tysięcy złotych. Ostrzegamy przede wszystkim przed zagranicznymi firmami oferującymi handel kryptowalutami. Działalność brokerska w tym zakresie powinna zbyć zarejestrowana w Polsce.

Kobieta, przeglądając jedną ze stron internetowych trafiła na reklamę pewnej firmy, z której wynikało, że inwestując w akcje tej spółki można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Skuszona ofertą kliknęła ikonę, a następnie wpisała swój numer telefonu w formularzu kontaktowym. Jeszcze tego samego dnia do sądeczanki zadzwonił mężczyzna, mówiący z charakterystycznym wschodnim akcentem. Przedstawił się jako analityk giełdowy specjalizujący się w inwestowaniu w kryptowaluty i zachęcał, by na początek zainwestowała drobną sumę pieniędzy. Kobieta postanowiła spróbować i wpłaciła 250 dolarów amerykańskich. Miała mieć również założone konto handlowe, na które miały wpływać zyski. Mężczyzna mówił, że Bitcoin ma teraz dużą wartość i zachęcał, żeby zainwestowała większą kwotę. Polecił również, żeby zainstalowała na swoim komputerze program umożliwiający zdalną obsługę pulpitu, a następnie zalogowała się do swojego banku. Dzięki temu „analityk” sprawdził ile kobieta ma środków i zachęcił do ich zainwestowania w Bitcoin. Za jego namowami sądeczanka przelała wszystkie swoje pieniądze. Następnego dnia zadzwonił do niej inny mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik działu finansowego. Kobieta miała dokonać jakiejś transakcji w ramach weryfikacji. Później z sądeczanką skontaktował się jej „analityk”, który przekazał, że podczas tej transakcji coś poszło nie tak i że jest stratna blisko 100 tysięcy dolarów. Żeby się "odkuć", musiała bardzo szybko zdobyć i przelać środki na swój rachunek bankowy. Działając pod presją czasu zebrała pieniądze, a z pomocą oprogramowania do zdalnej obsługi pulpitu mężczyzna przelał je na inne konto. Kiedy rzekomo los uśmiechnął się do sądeczanki i wygrała sporą sumę, okazało się, że aby pobrać pieniądze, trzeba zapłacić wysoki podatek i inne opłaty. Kobieta ponownie się zapożyczała, a „analityk” za jej zgodą przelewał pieniądze. Kiedy sądeczanka zauważyła, że na drodze do odbioru rzekomej wygranej na giełdzie piętrzą się kolejne problemy zorientowała się, że padła ofiarą oszustów. Straciła łącznie blisko 171 tysięcy złotych.

Oszukana kobieta nie jest jedyną osobą w naszym regionie, która w taki sposób straciła swoje pieniądze. Sądeccy policjanci prowadzą kilka innych spraw, w których fałszywy analityk „pomagał” przez zdalny pulpit i dosłownie na oczach swoich ofiar, „czyścił” ich rachunki bankowe lub zaciągał pożyczki. Pokrzywdzeni byli przekonani, że dobrze ulokowali swoje oszczędności i że na ich koncie niebawem pojawi się pokaźna suma. Niestety tak się nie stało, a zamiast zysków są teraz duże straty i zadłużenie. Pokrzywdzeni tego rodzaju przestępstwem to często osoby w średnim wieku, które powinny być dość dobrze zorientowane w kwestii płatności internetowych, a mimo to oszustom udaje się ich okradać.

Tymczasem od grudnia 2020 roku Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP Kraków prowadzi już z Prokuraturą Okręgową w Krakowie śledztwo w sprawie podobnej przestępczej działalności prowadzonej przez platformę www.globalmaxis.com. W tej sprawie występuje już ponad 100 pokrzywdzonych z całego kraju. Natomiast funkcjonariusze Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie prowadzą śledztwo w sprawie doprowadzenia szeregu obywateli Polski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy dokonywaniu inwestycji finansowych w drodze zakupu kryptowaluty Bitcoin na platformach inwestycyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.aspenholding.com.

Ostrzegamy przede wszystkim przed zagranicznymi firmami oferującymi handel kryptowalutami. Działalność maklerska, brokerska w tym zakresie powinna zbyć zarejestrowana w Polsce w ewidencji działalności gospodarczej i poprzedzona uzyskaniem zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego.

Należy zaznaczyć, że inwestycje w kryptowaluty lub na rynkach Forex, co do zasady są legalne. Jednakże, zanim zaczniemy inwestować warto zapoznać się ze wszystkim zasadami, jakie dotyczą tego typu działalności. Podstawową zasadą jest, że można dużo zyskać, ale też można wszystko stracić! Nie ma zysków bez ryzyka, a w tym przypadku ryzyko jest bardzo wysokie! Rzekome ułatwienia w inwestowaniu na tych rynkach wykorzystują przestępcy, którzy oferuję pośrednictwo w takich inwestycjach.

Działaj rozsądnie. Nie ulegaj złudnym wizjom dużego i szybkiego zysku oferowanym przez przestępców!!! W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami oszustw związanych z inwestowaniem na rynkach kryptowalut i Forex za pośrednictwem fałszywych serwisów internetowych.

Wyłudzeń dokonują osoby podające się za tzw. brokerów inwestycyjnych – pracowników firm zajmujących się pośrednictwem i doradztwem inwestycyjnym. Firmy te ogłaszają swoje usługi za pomocą reklam w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. Dla przyciągnięcia uwagi i uwiarygodnienia treści w reklamach wykorzystywane są wizerunki „przeciętnego Kowalskiego”, który szybko zyskał dzięki współpracy z „pośrednikiem”, lub wizerunek powszechnie znanych i rozpoznawalnych osób, (sportowców, polityków, aktorów, dziennikarzy, celebrytów) bez ich wiedzy i zgody, a przekaz jest zmanipulowany. Informacje te są kierowane do potencjalnych ofiar wskazując na możliwość osiągnięcia bardzo wysokich zysków. Obietnica inwestowania jest nieprawdziwa i zazwyczaj kończy się utratą pieniędzy.

Jeśli natrafisz na artykuł lub skontaktuje się z Tobą osoba informująca Cię o:

możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty lub na rynku Forex,

konieczności instalacji aplikacji (na komputerze lub telefonie), dającej możliwość automatyzacji operacji związanej z kupnem i sprzedażą kryptowaluty lub operacji na rynku Forex,

tym, że wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji zapewniają „analitycy”, którzy kontaktują się telefonicznie i pomagają w obsłudze aplikacji,

zastanów się chwilę. Zachowaj zdrowy rozsądek i dużo ostrożności. Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami, nie działaj pod wpływem chwili. To może być oszustwo!

W takich sytuacjach zalecamy.

Zapoznanie się z informacjami KNF i NBP dotyczącym inwestowania w kryptowaluty – link: https://uwazajnakryptowaluty.pl/;

Sprawdzaj wiarygodność takiego podmiotu. Zweryfikuj opinie o instytucji w Internecie, np. w połączeniu ze terminami „oszustwo” lub „ scam ”. Nie poprzestawaj po znalezieniu jednej strony z opiniami.

Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;

Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;

Nie przesyłaj nikomu skanów swojego dowodu osobistego;

Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, na urządzeniach, z których następuje logowanie do bankowości internetowej. Czerwona lampka powinna zapalić się zwłaszcza, gdy wymaga tego osoba podająca się za analityka giełdowego, konsultanta czy innego doradcę inwestycyjnego. Jeśli ktoś zażąda zweryfikowania Twoich danych lub zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, rozłącz się i zadzwoń do biura obsługi klienta banku.

Nie udostępniaj nikomu swoich danych do logowania w bankowości elektronicznej i zachowuj dużą ostrożność przy realizowaniu transakcji przez Internet. Przede wszystkim nie autoryzuj przelewów, których sam nie wykonujesz

W przypadku otrzymania przelewu od nieznajomego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi – nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie;

Sprawdź, czy instytucja – „broker” znajduje się na liście ostrzeżeń KNF – link: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

Jeżeli podejrzewasz, że padłeś/padłaś ofiarą oszustwa zawsze masz prawo skontaktować się ze swoim bankiem, oraz złożyć stosowne zawiadomienie na Policji.

Więcej informacji o przestępstwach z użyciem internetowych serwisów do inwestowania w kryptowaluty lub Forex znajdziesz w załączonym pliku.

