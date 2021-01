Cześć Jego Pamięci! Data publikacji 29.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś o godzinie 10 na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie odbyło się pożegnanie młodszego aspiranta Patryka „Niedźwiedzia” Niezbeckiego. Mąż, ojciec i prawdziwy z krwi i kości Policjant odszedł od nas zdecydowanie zbyt wcześnie. W jego pożegnaniu wzięli udział zarówno najbliższa rodzina jak i przyjaciele i koledzy. W ostatniej „odprawie” przed wieczną służbą towarzyszyli mu także koledzy z pracy wraz z asystą honorową. Patryk, nigdy Cię nie zapomnimy! Cześć Twojej pamięci!

Niespodziewanie i zdecydowanie zbyt wcześnie 22 stycznia 2021 r. odszedł od nas w wieku 38 lat nasz brat, Patryk „Niedźwiedź” Niezbecki. Patryk odszedł na wieczną służbę pozostawiając pogrążonych w smutku żonę, dzieci, najbliższą rodzinę, ale także bardzo wielu ludzi, dla których był przyjacielem, kolegą. Jest to cios dla całego środowiska policyjnego, bo Patryk nie tylko był lubiany, przede wszystkim był policjantem z krwi i kości, profesjonalistą we wszystkim, co robił. Był człowiekiem, na którym każdy mógł polegać, nigdy nie odmawiał pomocy. Jego służba zawsze była owocna, co służyło bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców. Nie wahał się podejmować trudnych decyzji i niejednokrotnie dla innych narażał swoje życie.

Patryk do służby wstąpił w kwietniu 2010 roku. Od początku służył „na ulicy” w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym. To tam zdobywał doświadczenie i szacunek kolegów z pracy oraz wielu mieszkańców, którym pomógł. Był również instruktorem strzelań policyjnych. Ostatni rok służył w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym.

Komendant Główny Policji wraz z kierownictwem, policjantami i pracownikami Policji łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną zmarłego.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)