Data publikacji 01.02.2021

Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przemytem papierosów

Do Sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 8 osobom, które podejrzane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z Polski do Niemiec. Skarb Państwa mógł na tym stracić ponad 4 miliony złotych. Policjanci z żarskiej komendy zakończyli śledztwo w tej sprawie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żarach.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Żarach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Tuplicach prowadzili działania dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej z województwa dolnośląskiego. Grupa ta trudniła się przemytem papierosów bez polskich znaków akcyzy do Niemiec. Na podstawie zgromadzonego materiału Prokuratura Rejonowa w Żarach wszczęła śledztwo, które zostało powierzone do prowadzenia żarskim policjantom. W maju 2020 roku po uprzednim przygotowaniu i zgromadzeniu materiałów przeprowadzono realizację sprawy na terenie województwa dolnośląskiego. Żarskich policjantów wsparli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano sześć osób, a dwie z nich trafiły do aresztu. Zabezpieczono wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze ujawnili ponadto 400 tysięcy złotych w walucie polskiej i euro, które zabezpieczono do sprawy.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono kolejne osoby, które związane były z tą grupą przestępczą. Finalnie 45-letni mężczyzna, który był szefem grupy, usłyszał trzy zarzuty dotyczące kierowania wieloosobową grupą przestępczą. Jej celem było popełnianie przestępstw skarbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Zlecano przewożenie i przechowywanie papierosów różnych marek, które przywieziono bez zgłoszenia celnego oraz bez oznaczenia znakami polskiej akcyzy. Ponadto przedłożono funkcjonariuszowi celnemu podrobiony dokument potwierdzający zatrudnienie w niemieckiej firmie, w celu przekroczenia granicy. Kolejne siedem osób, (mieszkańcy województwa dolnośląskiego w wieku od 25 do 45 lat) usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przewożenia kontrabandy z Polski do Niemiec. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków akcyzowych, VAT, cła i należności celnej mogły wynieść ponad cztery miliony złotych. W tej sprawie dokonano zabezpieczenia majątkowego na poczet przyszłych kar, grzywien na nieruchomości oraz trzech pojazdów od członków grupy przestępczej na kwotę 457 tysięcy złotych. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego grozi do pięciu lat pozbawienia wolności, a kierowanie taką grupą zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)