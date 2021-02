Odpowie za posiadanie znacznej ilości kokainy Data publikacji 01.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków usłyszał 31-letni mieszkaniec Suwałk. Ustalenie i zatrzymanie mężczyzny to efekt wspólnie przeprowadzonej akcji kryminalnych z wyszkowskiej komendy i policjantów mazowieckiej grupy SPEED. Funkcjonariusze zabezpieczyli kokainę o wartości bliskiej 140 tys. zł. Na wniosek śledczych mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 15 lat więzienia, ponieważ odpowie w warunkach recydywy.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz mazowieckiej grupy SPEED, prowadzili wspólną akcję ukierunkowaną na zwalczanie przestępczości narkotykowej. W wyniku działań policjanci „namierzyli” na trasie S8 w rejonie węzła Mostówka pojazd marki Kia. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że w osobówce, którą podróżuje dwóch mężczyzn przewożone są narkotyki. Do kontroli drogowej pojazd zatrzymali policjanci wyszkowskiego wydziału ruchu drogowego, którzy wchodzą w skład mazowieckiej grupy SPEED.

Podczas dokładnego sprawdzenia pojazdu, w apteczce przewożonej w bagażniku funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli kokainę o czarnorynkowej wartości bliskiej 140 tys. zł.

Kierowca i pasażer samochodu zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu posiadania znacznej ilości narkotyków kierowcy – 31-letniemu mieszkańcowi Suwałk. Sąd Rejonowy w Wyszkowie przychylił się do wniosku Policji oraz prokuratury i zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym. Może mu grozić nawet do 15 lat pozbawienia wolności, ponieważ odpowie on w warunkach recydywy.

(KWP zs. w Radomiu / kp)