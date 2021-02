82-latek miał pomóc w rozbiciu grupy hakerskiej. Stracił swoje oszczędności Data publikacji 01.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Strzelec Krajeńskich prowadzą sprawę oszustwa do jakiego doszło na terenie powiatu. 82-letni mężczyzna uwierzył w fałszywą historię o policjantach zwalczających hakerów i przekazał gotówkę w kwocie 32 tysięcy złotych, która miał być posypana specjalnym proszkiem. Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie proszą o pieniądze. Jeżeli w słuchawce telefonu słyszymy podobne historie, należy jak najszybciej powiadomić Policję. Pod żadnym pozorem nie przekazujemy naszych oszczędności.

Oszuści prześcigają się w wymyślaniu i modyfikowaniu sposobów, aby szybko wzbogacać się kosztem ludzi starszych. Przestępcy dzwonią głównie do seniorów podając się za kogoś z rodziny i informują, że wnuk, synowa, córka lub inna najbliższa im osoba byli uczestnikami wypadku i potrzebują pieniędzy aby uniknąć kary więzienia. Inną popularną wśród oszustów metodą działania jest oszustwo na „policjanta”. Przestępcy w takim przypadku dzwonią do swojej ofiary i podszywając się za funkcjonariusza proszą o pomoc w policyjnej akcji, która ma najczęściej polegać na przekazaniu przez seniora swoich pieniędzy. Jeżeli potencjalna ofiara uwierzy w fałszywą historię i dojdzie do przekazania pieniędzy, to mimo błyskawicznej reakcji Policji bardzo trudno jest dotrzeć do sprawców, czy odzyskać utracone pieniądze. Niestety mimo szerokiej kampanii informacyjnej w mediach i wielu policyjnych apeli o zachowanie ostrożności w takich sytuacjach, oszuści nadal bogacą się kosztem seniorów. Przestępcy wykorzystują przy tym wrażliwość i chęć pomocy osób starszych i nie mają przy tym żadnych skrupułów.

Tak było w przypadku 82-latka z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, do którego pod koniec ubiegłego tygodnia zadzwonił oszust podając się za policjanta. Przestępca poprosił mężczyznę o pomoc w wymyślonej przez niego policyjnej akcji mającej na celu rozbicie grupy hakerów. 82-latek uwierzył w tę historię i przekazał 32 tysiące złotych, które jak deklarował fałszywy policjant miały być posypane specjalnym proszkiem po to, aby namierzyć i rozbić grupę hakerów. Przestępcy byli na tyle wyrachowani, że już po otrzymaniu gotówki zadzwonili do swojej ofiary z podziękowaniami w skutecznym zatrzymaniu hakerów. Nieświadomy niczego 82-latek dopiero następnego dnia zorientował się, że stał się ofiarą oszustwa.

Mimo, że namierzenie osób podejrzanych w takich przestępstwach jest trudne, to policjanci robią wszystko, aby oszuści nie byli bezkarni: FAŁSZYWY POLICJANT W RĘKACH STRZELECKICH KRYMINALNYCH - ZATRZYMANIE, ZARZUTY, ARESZT.

Nie mniej, istotne są różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają uświadomić osoby starsze i ich rodziny o działaniu przestępców: POLICJA I POCZTA POLSKA WSPÓLNIE PRZECIWKO OSZUSTOM. TYSIĄCE ULOTEK INFORMACYJNYCH TRAFI DO SENIORÓW.

młodszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich