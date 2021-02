Dziecko pozostawione w aucie, a na zewnątrz mróz. Pomogli policjanci Data publikacji 01.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci musieli wybić szybę w aucie, bo w środku był kilkuletni chłopiec, który nie dawał oznak życia. Funkcjonariusze mieli informacje od świadka, że dziecko znajduje się w samochodzie już od dłuższego czasu. Na dworze panował kilkustopniowy mróz. Chłopiec był zmarznięty i trząsł się z zimna. Policjanci przynieśli 10-latkowi ciepłej herbaty i wezwali na miejsce pogotowie. Informacja o tej interwencji zostanie przesłana do sądu.

W sobotę (30 stycznia br.) po godzinie 18.00 do policjantów dotarła informacja o dziecku, które jest zamknięte w samochodzie na parkingu przed sklepem. Funkcjonariusze szybko pojawili się na ulicy Myśliborskiej. Kobieta przekazała, że już dłuższy czas obserwuje fiata, w którym zauważyła dziecko. Czekała na opiekuna, ale nikt się nie pojawił, więc zdecydowała się poinformować o tym służby. Funkcjonariusze próbowali nawiązać kontakt z chłopcem. Wielokrotnie pukali w szybę, bujali autem. Dziecko nie dawało jednak żadnych oznak życia. Funkcjonariusze stwierdzili, ze nie można czekać dłużej, bo na dworze panował kilkustopniowy mróz, a każda chwila mogła decydować o życiu i zdrowiu. Policjanci wybili szybę i otworzyli samochód. Funkcjonariusze sprawdzili czynności życiowe. Po chwili udało im się wybudzić chłopca. Był blady na twarzy, zmarznięty i trząsł się z zimna. Jeden z policjantów poszedł do pobliskiego sklepu, by kupić dziecku ciepłą herbatę.

10-latek powiedział, że przyjechał na zakupy z mamą. W pewnym momencie kobieta pojawiła się przy swoim samochodzie. Twierdziła, że chłopiec w aucie został tylko na chwilę. Inaczej przedstawiała to osoba, która o całej sytuacji poinformowała policjantów. Na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego, chłopiec nie wymagał hospitalizacji. Informacje o tej interwencji zostanie przekazana do sądu.

Takie interwencje zdarzają się najczęściej latem, gdy temperatura jest bardzo wysoka. Zagrożeniem dla zdrowia i życia są także niskie temperatury. W każdej takiej sytuacji istotne jest, że nie przechodzimy wobec niej obojętnie. Reakcja świadków i natychmiastowe działanie służb może decydować o życiu i zdrowiu.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)