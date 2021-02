Zatrzymani sprawcy kradzieży puszki WOŚP Data publikacji 01.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dzięki dużej determinacji i zaangażowaniu już po kilku godzinach od przestępstwa, zatrzymali dwóch sprawców kradzieży puszki WOŚP. 34 i 29-latek byli już w przeszłości notowani, młodszy działał w warunkach recydywy. Teraz mogą odpowiedzieć za kradzież zuchwałą, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

31 stycznia 2021 roku około godziny 13.00 policjanci otrzymali informację, że z jednego ze sklepów przy ulicy Wędkarskiej nieznani sprawcy ukradli puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niezwłocznie pojechali na miejsce zdarzenia. Ustalili w rozmowie z pracownicą, że tuż przed kradzieżą widziała dwóch mężczyzn, z których jeden stał na zewnątrz i przytrzymywał otwarte drzwi sklepu, w czasie gdy jego wspólnik w tym czasie był w środku, skąd po krótkiej chwili uciekł. Przyznała, że w pierwszej chwili pomyślała, że łupem złodzieja mogły paść artykuły znajdujące się wokół kasy, dopiero później zauważyła brak puszki. Kryminalni po zebraniu niezbędnych informacji, oraz przejrzeniu zapisów monitoringu rozpoczęli poszukiwania sprawców. Wkrótce wytypowali pierwszego z nich, 29-latka bez stałego miejsca zameldowania. Ustalili, w jakich miejscach może przebywać. Po godzinie 18.00 pojechali na ulicę Rudzką, aby zweryfikować swoje ustalenia. W pewnej chwili zauważyli wchodzących do obserwowanej posesji dwóch mężczyzn odpowiadających wizerunkom sprawców. Obaj byli kompletnie zaskoczeni widokiem mundurowych, nie stawiali oporu. Drugim podejrzewanym okazał się 34-latek, również bez stałego miejsca zameldowania. 29-latek wstępnie nie przyznawał się do kradzieży, później wskazał, gdzie porzucili puszkę, opróżnioną z pieniędzy, które jak tłumaczyli, wydali na jedzenie. Zatrzymani mężczyźni w przeszłości byli już notowani. Obecnie mogą usłyszeć zarzuty kradzieży zuchwałej, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8. W przypadku 29-latka zagrożenie wzrasta do 12 lat pozbawienia wolności ze względu na fakt, iż działał w warunkach recydywy. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z VII Komisariatu Policji.

(KWP w Łodzi / kp)