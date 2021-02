Grupa włamywaczy w rękach legnickich policjantów

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali łącznie sześć osób, które trudniły się włamaniami do samochodów, obiektów handlowych i pomieszczeń gospodarczych. Straty, jakie spowodowali swoim przestępczym działaniem to ponad 200 tys. złotych. Wobec dwóch mężczyzn Sąd Rejonowy w Legnicy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Każdemu z zatrzymanych za dokonanie kradzieży z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.