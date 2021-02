18 zwierząt odebrano właścicielowi hodowli psów

18 owczarków odebrali 50-letniemu właścicielowi hodowli w miniony weekend policjanci, którzy wspólnie z inspektorem do spraw ochrony zwierząt oraz powiatowym lekarzem weterynarii przeprowadzili kontrolę po otrzymanym zgłoszeniu. Wynikało z niego, że właściciel trzyma psy w złych warunkach. Jak się okazało, znaczna część zwierząt była przetrzymywana na zbyt krótkich łańcuchach, na mrozie była przywiązana do drzew i urządzeń gospodarczych bez żadnego zadaszenia. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.