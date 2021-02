Posiadał 2,5 kilograma marihuany, broń oraz papierosy bez akcyzy Data publikacji 01.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ogniwa wywiadowczego zgierskiej komendy powiatowej w Ozorkowie zatrzymali 35-latka, który posiadał 2,5 kilograma marihuany, broń palną i 300 paczek papierosów bez akcyzy. Zatrzymanemu grozi kara do 10 lat więzienia. Sąd aresztował go na 3 miesiące.

Funkcjonariusze ogniwa wywiadowczego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu sukcesywnie zatrzymują osoby, które zajmują się wprowadzaniem na rynek środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy. 29 stycznia br. około godziny 13.00 podczas obserwacji ozorkowskiego targowiska zwrócili uwagę na mężczyznę, który mógł trudnić się handlem nielegalnymi towarami. Po chwili obserwowany wsiadł do volkswagena passata i odjechał z targowiska. Policjanci pojechali za nim i w bezpiecznym miejscu zatrzymali kierującego do kontroli. Po wylegitymowaniu 35-letniego obywatela Armenii, policjanci przeszukali jego samochód. Na tylnym siedzeniu znaleźli torbę, w której było 300 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Ponadto w schowku samochodu policjanci znaleźli broń palną wraz z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany. W jego mieszkaniu w Ozorkowie funkcjonariusze zabezpieczyli 2,5 kilograma marihuany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 35-latkowi zarzutów posiadania znacznej ilości środków odurzających, wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych bez akcyzy oraz posiadania broni bez zezwolenia. Podejrzanemu mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu 35-latek został aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Łodzi / kp)