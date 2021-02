W czasie wolnym od służby zatrzymali sprawcę kradzieży rozbójniczej Data publikacji 02.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w mundurze to coś więcej niż tylko odsiedzenie wymaganej liczby godzin w pracy. To ciągła gotowość do reakcji na zagrożenia lub przestępstwa. Tak jak pokazali to Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy oraz funkcjonariusz Straży Granicznej, którzy w czasie wolnym od służby zatrzymali na gorącym uczynku 37-latka. Mężczyzna dokonał kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów. Funkcjonariusze, robiąc zakupy w markecie byli świadkami ucieczki klienta, który, aby nie utracić skradzionego towaru, zaatakował ochroniarza. Funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie i zatrzymali 37-latka. Mężczyźnie grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek (1.02.2021 r.) na terenie jednego z marketów w Iławie doszło do kradzieży wiertarko - wkrętarki przez klienta sklepu. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku przez Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy oraz funkcjonariusza Straży Granicznej. Funkcjonariusze w czasie wolnym od służby robili zakupy w markecie. W pewnym momencie jeden z klientów sklepu przekroczył linię kas i zaczął szarpać się z ochroniarzem, po czym kopnął go w nogę, co spowodowało jego upadek i utratę przytomności. Mundurowi natychmiast zareagowali i zatrzymali mężczyznę.

Jak się okazało, pracownik ochrony podczas obserwacji obrazu z kamer monitoringu zauważył jak jeden z klientów pod kurtkę chowa wiertarko-wkrętarkę. Ochroniarz natychmiast poszedł zatrzymać sprawcę kradzieży. Kiedy ten przekroczył linię kas pracownik ochrony złapał go za kurtkę. Wtedy to mężczyzna zaczął mu się wyrywać próbując uciec ze skradzionym towarem.

Na miejsce wezwano policyjny patrol z Iławy, który przetransportował 37-latka do Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Natomiast skradziona wiertarko – wkrętarka wróciła do dalszej sprzedaży. Kodeks karny za kradzież rozbójniczą w warunkach tzw. recydywy przewiduje karę nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Olsztynie / kp)