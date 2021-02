Policjanci zlikwidowali dziuplę z kradzionymi rowerami Data publikacji 02.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o paserstwo. Mężczyzna kupował kradzione rowery, które później sprzedawał w serwisach aukcyjnych. Mundurowi odzyskali łącznie 41 rowerów, a 6 jednośladów już wkrótce trafi do prawowitych właścicieli. Policjanci ustalają skąd pochodzą pozostałe rowery. 41-latek usłyszał już 6 zarzutów paserstwa. Za te przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy jeden z podlaskich policjantów znalazł na portalu aukcyjnym swój skradziony wcześniej rower. Od razu przekazał informację kryminalnym, którzy ustalili, że sprzedający to 41-letni mieszkaniec Białegostoku. W ubiegłą środę (27 stycznia br.), policjanci, znając już miejsce pobytu mężczyzny, przystąpili do akcji. Tego samego dnia, przeszukując posesję natrafili na tak zwaną dziuplę z kradzionymi rowerami. Mundurowi zabezpieczyli w sumie 41 rowerów, znajdujących się w kilku garażach. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że 6 z nich zostało zarejestrowanych jako kradzione. 41-latek trafił do policyjnego aresztu. W piątek usłyszał 6 zarzutów paserstwa. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KWP w Białymstoku / kp)

