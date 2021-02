W ostatniej chwili powstrzymali desperata Data publikacji 02.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z chorzowskiej „jedynki” uratowali mężczyznę, który chciał skoczyć z dachu. Dzięki ich zdecydowanej reakcji nie doszło do tragedii. To kolejny raz, gdy sierż. sztab. Wiesław Panek i sierż. Grzegorz Jakubczak ratują ludzkie życie.

Wczoraj (1.02.2021 r.) około godziny 2:20 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie otrzymał informację, że na strychu jednego z budynków przebywa mężczyzna, który prawdopodobnie chce skoczyć z dachu. Informacja ta została błyskawicznie przekazana do wszystkich patroli w mieście. Jako pierwsi na miejsce dotarli mundurowi z chorzowskiej „jedynki”. Z informacji przekazanych przez świadka policjanci dowiedzieli się, że na strychu zabarykadował się mężczyzna i grozi, że się zabije. Niezwłocznie pobiegli we wskazane miejsce, jednakże drzwi faktycznie były zabarykadowane, a przebywający za nimi mężczyzna wykrzykiwał, żeby „dali mu spokój”, nie chciał też otworzyć drzwi. Z uwagi na zagrożenie życia 38-latka, policjanci siłą wyważyli drzwi prowadzące na strych. Gdy weszli do środka, w jednym z pomieszczeń spostrzegli mężczyznę, który wchodził na dach. W ostatniej chwili złapali go za nogi. Desperat, chcąc się uwolnić, zaczął kopać interweniujących policjantów. Gdy jeden z mundurowych nadal trzymał mężczyznę, drugi wszedł na oblodzony dach i złapał go uniemożliwiając mu skoku. Po kilku minutach, mundurowym na tyle udało się uspokoić 38-latka, że sprowadzili go w bezpieczne miejsce, gdzie został on objęty właściwą opieką. To kolejny raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy, gdy sierż. sztab. Wiesław Panek i sierż. Grzegorz Jakubczak ratują ludzkie życie.

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego z chorzowskiej „jedynki” uratowali mężczyznę

Zdążyli w ostatniej chwili

Pamiętaj!

Jeśli masz uporczywe i silne myśli samobójcze, możesz się zgłosić do każdego szpitala psychiatrycznego. W sytuacjach nagłych (o ile powiesz, że to sprawa pilna) lekarz musi Cię przyjąć tego samego dnia!

Pomoc jest bezpłatna! Nie musisz mieć ubezpieczenia.

Więcej informacji o tym, gdzie można znaleźć pomoc znajdziesz na stronie www.POKONACKRYZYS.pl

(KWP w Katowicach / kp)