Kradli katalizatory - zatrzymani na gorącym uczynku. Próbowali rozjechać policjantów Data publikacji 02.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kradzież katalizatora z samochodu, znającemu ten fach złodziejowi, zajmuje tylko kilka minut, a straty, na jakie naraża właściciela auta, mogą być bardzo duże. Dlatego policjanci kryminalni z KWP w Olsztynie poświęcają wiele pracy, by ustalić, kto może stać za takimi kradzieżami. Podczas działań podjętych w Olsztynku nie obyło się bez poważnego ryzyka. Przyłapani na gorącym uczynku złodzieje nie chcieli dać za wygraną i próbowali odjechać z miejsca zdarzenia, nie zważając na stojących przed nimi policjantów. Funkcjonariusze oddali strzały w kierunku samochodu i zatrzymali podejrzanych. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Złodzieje znający dobrze swój fach robią wszystko, by nie dać się zauważyć i złapać. Obserwują wcześniej swoje ofiary, zmieniają miejsca swojej aktywności, działają pod osłoną nocy, wyczekują na odpowiedni moment i znikają po realizacji planu. Żeby osiągnąć swój cel, wystarczy im kilka minut. Jednak nie oznacza to, że są nieuchwytni.

Udowodnili to policjanci kryminalni z KWP w Olsztynie, którzy analizując informacje dotyczące tego typu kradzieży, ustalili osoby mogące mieć z nimi związek. W wyniku podjętych działań zaskoczyli podejrzewane osoby na gorącym uczynku usiłowania dokonania kolejnej kradzieży.

Podejrzewani dwaj młodzi mężczyźni zostali zaskoczeni przez policjantów w poniedziałek (1.02.2021 r.) wieczorem w Olsztynku na jednej z ulic. Jednak gdy zobaczyli naprzeciwko siebie policjantów nie mieli ochoty dać za wygraną. Nie dość, że nie reagowali na polecenia funkcjonariuszy i ostrzeżenia użycia wobec nich środków przymusu bezpośredniego, to podjęli próbę ucieczki samochodem i potrącenia blokującego im drogę funkcjonariusza, narażając go na poważne obrażenia. Zachowanie mężczyzn zmusiło policjantów do użycia broni w celu zatrzymania samochodu sprawców. Strzały uszkodziły auto na tyle, że po krótkiej jeździe zostało zatrzymane na pobliskiej stacji paliw. Obezwładnieni i zatrzymani zostali również siedzący w nim mężczyźni. Okazali się nimi 27- i 22-latek. Obaj to mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Mężczyźni noc spędzili w policyjnej celi. Samochód, którym się poruszali został zabezpieczony w celu poddania oględzinom. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy jest analizowany. Na tej podstawie mężczyźni mogą usłyszeć zarzuty kradzieży, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mogą odpowiedzieć również za czynną napaść na policjanta, co podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn - Południe.

(KWP w Olsztynie / kp)