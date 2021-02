Otrzymałeś sms o dopłacie do przesyłki? Uważaj, to może być oszustwo! Data publikacji 02.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Otrzymałeś wiadomość sms o wstrzymaniu przesyłki z uwagi na niedopłatę i konieczności uregulowania należności? Uważaj i nie wchodź w podanego w treści linka. To jedna z metod działania oszustów, których celem są pieniądze znajdujące się na Twoim koncie bankowym.

O pomysłowości oszustów pisaliśmy już wielokrotnie. Tym razem krośnieńscy policjanci chcą przestrzec przed kolejnymi ich działaniami. Tu szczególnie muszą uważać osoby oczekujące na przesyłkę, gdyż to właśnie oni mogą stać się potencjalną ofiarą oszusta.

Otrzymując wiadomość sms o treści: „Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 0,50 PLN. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://.... ”, musimy zachować ostrożność i co najważniejsze nie wchodzić w przesłanego linka. A co się stanie, gdy jednak klikniemy w niego? Wówczas zostaniemy przekierowani na fałszywą, łudząco podobną stronę banku, gdzie po wpisaniu niezbędnych danych umożliwiających dokonanie przelewu, otrzymujemy sms do autoryzacji transakcji. W rzeczywistości zamiast dokonania przelewu na określoną kwotę, podajemy niezbędne dane oszustom, którzy wykradają nam z konta pieniądze.

Inną metodą stosowaną przez oszustów jest przesyłanie wiadomości o konieczności zainstalowania na telefonie aplikacji umożlwiającej odbiór przesyłki w paczkomacie. Nieświadomie zamiast aplikacji instalujemy na telefonie złośliwe oprogramowanie, które przejmuje dane z telefonu, w tym kod PIN do konta bankowego. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Oczekujesz na przesyłkę? Uważaj na fałszywe sms’y o aplikacji.

Bez względu na stosowane przez sprawców metody, cel zawsze jest ten sam - przejęcie jak największej sumy pieniędzy. Dlatego oczekując na przesyłkę zawsze zachowaj ostrożność i rozsądek, czytaj uważnie otrzymanego smsa, nigdy nie wchodź w linka przesłanego za pomocą wiadomości, a logując się na stronę swojego banku nigdy nie korzystaj z otrzymanego linku, tylko wprowadź adres strony ręcznie. Chroniąc swoją tożsamość, chronisz swoje pieniądze.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim