Wspólna akcja ratownicza lęborskich policjantów i strażaków Data publikacji 02.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego interweniowali w budynku w Lęborku, gdzie doszło do pożaru. Policjanci i strażacy ewakuowali mieszkańców całego pionu budynku, a z mieszkania, w którym doszło do pożaru, wynieśli poparzonego mężczyznę. Poszkodowany 62-latek trafił do specjalistycznego szpitala zajmującego się leczeniem oparzeń. Funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 1.02.2021 r., przed godziną 15:00. Dyżurny lęborskiej komendy policji, po tym jak otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w Lęborku doszło do pożaru, niezwłocznie skierował tam policjantów z referatu patrolowo-interwencyjnego. Funkcjonariusze, widząc wydobywające się z mieszkania kłęby dymu, natychmiast rozpoczęli ze strażą pożarną ewakuację mieszkańców. Cała klatka schodowa była silnie zadymiona. Strażacy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt weszli do mieszkania, w którym wybuchł pożar i wynieśli z niego na klatkę schodową ciężko poparzonego mężczyznę, skąd wspólnie z młodszym aspirantem Leszkiem Lewandowskim, sierżantem Mateuszem Komorowskim i posterunkowym Łukaszem Wnukiem – Lipińskim przetransportowali go do karetki pogotowia. Poszkodowany 62-latek przewieziony został do szpitala, skąd następnie trafił do specjalistycznej placówki medycznej, zajmującej się leczeniem oparzeń. Policjanci i strażacy sprawdzili wszystkie pomieszczenia w poszukiwaniu osób, które mogłyby potrzebować pomocy. Poza poparzonym 62-letnim mężczyzną nikt więcej nie odniósł obrażeń. Łącznie ewakuowanych zostało 21 osób. Po zakończeniu akcji gaśniczej większość mieszkańców powróciła do swoich mieszkań.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Dziś, 2.02.2021 r., w obecności biegłego z zakresu pożarnictwa, lęborscy śledczy przeprowadzą szczegółowe oględziny w celu ustalenia przyczyny pożaru.

(KWP w Gdańsku/js)