Z prawem jazdy już się pożegnał Data publikacji 02.02.2021 Jędrzejowscy policjanci zatrzymali wczoraj do kontroli drogowej 55-latka kierującego volkswagenem. Mężczyzna nie dość, że przekroczył dopuszczalną prędkość, to jeszcze badanie alkomatem wykazało promile w jego organizmie.

Wczoraj wieczorem, 1.02.2021 r., jędrzejowscy policjanci z ogniwa ruchu drogowego zarejestrowali na videorejestratorze osobowego volkswagena, którego kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość. W gminie Nagłowice jadący niemieckim autem rozpędził się do 117 km/h w obszarze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h. Mundurowi ruszyli za pędzącym pojazdem, jednak kierujący volkswagenem pirat drogowy, pokusił się o kolejne wykroczenia, nie stosując się do linii podwójnej ciągłej. Podczas manewru wyprzedzania nie zważał na duże natężenie ruchu, czym stworzył zagrożenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi. Po zatrzymaniu okazało się, że wykroczenia to jedno. Drugie, za co tłumaczył będzie się przed sądem to stan, w jakim się znajdował. Badanie alkomatem wykazało, że 55-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dzięki czujności jędrzejowskich funkcjonariuszy zagrożenie w ruchu drogowym zostało wyeliminowane. Kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, powinny w skuteczny sposób ostudzić drogowe piractwo nieodpowiedzialnego mężczyzny.

Z prawem jazdy już się pożegnał, teraz trafi przed sąd.

(KWP w Kielcach/js)