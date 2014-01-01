KPO: podpisanie umów ramowych na zakup urządzeń typu Mobilne Terminale Noszone (MTN)

Fundusze zewnętrzne pozyskiwane od ponad 20 lat przez Polską Policję przyczyniły się do znacznej transformacji technologicznej, dzięki której Policja stała się nowoczesną i skuteczną formacją, gotową stawić czoła wyzwaniom XXI wieku. Jednym z przykładów działań realizowanych dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym jest projekt Komendanta Głównego Policji pn. ,,Doposażenie Policji w urządzenia typu Mobilne Terminale Noszone”, którego kolejny etap realizacji został właśnie zakończony. Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w dniu 2 października 2025 roku Komendant Główny Policji zawarł umowę ramową z dwoma Wykonawcami na zakup nowoczesnych urządzeń MTN (Mobilne Terminale Noszone).

Zakup, koordynowany przez Biuro Finansów KGP, a realizowany przez Biuro Łączności i Informatyki KGP, zostanie sfinalizowany dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

W ramach ww. umowy wykonawcy, dostarczą 13 630 szt. Mobilnych Terminali Noszonych. Ich zakup zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. ,,Doposażenie Policji w urządzenia typu Mobilne Terminale Noszone” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - C3.1.1 „Odporność na kryzys - optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" .

Wartość projektu to 97 057 439 zł, z czego dofinansowanie w ramach KPO wynosi 78 908 487 zł.

Technologiczny przełom dla zwiększenia efektywności pracy Policji

Celem projektu „Doposażenie Policji w urządzenia typu Mobilne Terminale Noszone” jest poprawa efektywności mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zakup i wdrożenie do użytku 13 630 sztuk nowoczesnych urządzeń MTN, które pozwolą na sprawne prowadzenie sprawdzeń w systemach policyjnych i poza policyjnych, w tym również międzynarodowych, co przyczyni się bezpośrednio na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Podpisanie w październiku 2025 roku umowy ramowej na zakup ww. urządzeń stanowi kluczowy etap realizacji tego procesu.

Stały postęp technologii cyfrowych, rozwój systemów bazodanowych, a także rozwijanie zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa spowodowało konieczność zmian i wyznaczyło jej kierunki w zakresie sprzętu i usług wykorzystywanych przez Policję. Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji w 2020 r. rozpoczęło proces zmian programowo-sprzętowych dla nowych MTN-ów. Wynikiem ówczesnych prac było wdrożenie nowej platformy opartej o system Android oraz zakup 521 terminali. Zmiany te pozwoliły na wprowadzanie nowych rozwiązań i funkcjonalności MTN w znaczący sposób poprawiających pracę policjanta.

Dalsza modernizacja i optymalizacja rozwiązań stosowanych w codziennej pracy przez Policję jest niezwykle istotna w kontekście poprawienia sprawności Państwa w zakresie odporności na kryzys. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia sprawności Państwa w obszarze zarządzania kryzysowego i gotowość do reagowania w sytuacjach kryzysowych, poprzez unowocześnienie asortymentu sprzętowego Policji. Doposażenie Policji w urządzenia typu Mobilne Terminale Noszone MTN pozwoli służbom na elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych związanych z szybką, niezakłóconą, bezpieczną wymianą informacji w momencie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej na terenie kraju (pościg, poszukiwanie zaginionej osoby). Istotne jest wówczas to, aby pozyskanie nowych istotnych dla sprawy faktów, okoliczności było w sposób natychmiastowy przekazywane do każdego zaangażowanego w sprawę funkcjonariusza w zakresie zadań zleconych w rejonie służbowym.

Powyższe obrazy przedstawiają obecnie stosowane przez polską policję urządzenie typu MTN (Mobilny Terminal Noszony). Zdjęcia pełnią funkcję poglądową, nie przedstawiają produktu pozyskanego w ramach realizacji opisywanego projektu.

