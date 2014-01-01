Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW: zakup sprzętu pływającego przeznaczonego do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego

W ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” realizowanego przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono 3 łodzie patrolowe, które wzmocnią działania Policji na obszarach wodnych.

Nowe łodzie już w służbie

Dzięki podpisanej we wrześniu 2024 roku umowy o dofinansowanie, 24 listopada 2025 r. dostarczono i odebrano 1 sztukę fabrycznie nowej (rok produkcji 2025) łodzi typu RIB kategorii R-1 SPORTIS model S-10500/K z 2 (dwoma) silnikami zaburtowymi czterosuwowymi marki YAMAHA o mocy każdy 350 KM, która została przekazana do KWP Szczecin. Ponadto 22 grudnia 2025 r. dostarczono i odebrano 2 sztuki fabrycznie nowych (rok produkcji 2025) łodzi typu RIB kategorii R-2 Parker 650 kabina każda z 1 jednym) silnikiem zaburtowym czterosuwowym marki MERCURY o mocy 200 KM, które zostały przekazane do KWP Wrocław i KWP Rzeszów. Tym samym zrealizowane zostały cele projektowe.

O projekcie

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska na obszarach wodnych, poprawy bezpieczeństwa na akwenach i w ich rejonie, do zwalczania i ścigania przestępstw przeciwko środowisku na terenach podlegających ochronie dzięki szybszemu i skuteczniejszemu reagowaniu na ewentualne zagrożenia. Zakupione łodzie będą również zastosowane do zwalczania kłusownictwa wodnego, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony obszarów przybrzeżnych przyległych do obszarów wodnych, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach akwenów wodnych, umożliwienie wspomagania i współpracy z innymi służbami podczas neutralizacji negatywnych skutków klęsk żywiołowych, przede wszystkim powodzi oraz poważnych awarii.

