Ferie zimowe 2018 Data publikacji 03.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku jest jednym z priorytetów polskiej Policji. Ferie zimowe to czas relaksu i dobrej zabawy, natomiast dla policjantów to okres wzmożonej pracy. W trosce o bezpieczne wyjazdy na zimowy wypoczynek oraz powroty do domu, policjanci na terenie kraju prowadzą wzmożone działania kontrolne i profilaktyczne.

Podczas kontroli drogowych policjanci szczególną uwagę zwracają na przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego, w tym poruszania się z dozwoloną prędkością, używanie telefonów komórkowych podczas jazdy bez zestawu głośnomówiącego, korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach podtrzymujących dla dzieci. Mundurowi sprawdzają stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów.

Równolegle prowadzone są działania profilaktyczne skierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze podczas spotkań z dziećmi rozmawiają o bezpieczeństwie w trakcie zimowego wypoczynku, uczą zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, szczególnie po zmroku, jak również w złych warunkach widoczności. Policjanci tłumaczą, że widzieć to nie to samo co być widocznym. To że my widzimy nadjeżdżający pojazd lub jego światła, to nie znaczy, że kierowca widzi nas. Dlatego tak ważne jest używanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu i przestrzeganie zasad poruszania się po drodze.

Adresatami prowadzonych działań profilaktycznych są również kierowcy oraz pasażerowie. Policjanci przypominają i uświadamiają kierowcom, że nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki. Pasażerom natomiast przypominają o tym, że są uczestnikami ruchu drogowego i mają prawo do bezpiecznej podróży zarówno w transporcie zbiorowym, jak i prywatnym. Ponadto uświadamiają, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

W każdym województwie wytypowane zostały miejsca prowadzenia kontroli stanu technicznego autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek zimowy oraz stanu psychofizycznego kierowców tych pojazdów.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz punktów prowadzenia kontroli wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży, a także na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców. Informacje te zamieszczone są na stronie policja.pl, a także na stronach jednostek terenowych Policji.

BRD KGP