Pamiętamy! Data publikacji 16.03.2026 Nasz Kolega młodszy inspektor Piotr Tomkiewicz zginął na służbie 9 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

MŁODSZY INSPEKTOR PIOTR TOMKIEWICZ

ur. 1971 r. - zm. 2017 r.

Komendant Komisariatu Policji w Szprotawie Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu

Służbę w Policji rozpoczął 1 września 1991 r. na stanowisku policjanta plutonu patrolowego samodzielnej sekcji prewencji Komendy Rejonowej Policji w Żaganiu. W latach 1991-1995 odbył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego.

W 1995 r. został mianowany na stanowisko młodszego specjalisty sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Rejonowej Policji w Żaganiu, a w 2002 r. na stanowisko specjalisty zespołu do walki z przestępczością przeciwko mieniu sekcji dochodzeniowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Od 11 maja 2005 r. pełnił służbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Iłowej KPP w Żaganiu, a 13 czerwca 2013 r. objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Szprotawie KPP w Żaganiu.

Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał się zaangażowaniem, profesjonalizmem i gotowością do niesienia pomocy innym. Był policjantem sumiennym, wielokrotnie nagradzanym i odznaczanym.

16 marca 2017 r., w trakcie wykonywania obowiązków służbowych związanych z nadzorem nad podległymi służbami, podczas pościgu, uległ wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.