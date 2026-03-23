Pamiętamy! Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Młodszy chorąży Remigiusz Opalach zginął na służbie 31 lat temu, a podkomisarz Mirosław Żak 24 lata temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

MŁODSZY CHORĄŻY REMIGIUSZ OPALACH

ur. 1956 r. - zm. 1995 r.

Starszy policjant w Oddziałach Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Służbę w Policji pełnił od 1977 r. 1 maja 1979 r. został przyjęty na stanowisko milicjanta plutonu lekkiego ZOMO w Olsztynie. 22 października 1990 r. został mianowany na stanowisko starszego policjanta referatu zaopatrzenia oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Zginął tragicznie 23 marca 1995 r. w czasie pełnienia służby w patrolu zmotoryzowanym eskortującym transport pieniędzy.

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych. W roku 1986 otrzymał brązową odznakę „Wzorowy Kierowca”, w 1987 r. - brązową odznakę „W Służbie Narodu” oraz brązową odznakę „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego".

PODKOMISARZ MIROSŁAW ŻAK

ur. 1959 r. - zm. 2002 r.

Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Służbę w Policji pełnił od 1979 r. Od 11 lat — w pionie kryminalnym, ostatnio na stanowisku naczelnika sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

23 marca 2002 r. w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, w bezpośredniej walce z przestępcami, został śmiertelnie postrzelony przez bandytów.

Odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Krzyżem Zasługi Za Dzielność” oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji złotą odznaką „Zasłużony Policjant".