Pamiętamy! Data publikacji 11.04.2026 Nasz Kolega sierżant sztabowy Tadeusz Kożeniewski zginął na służbie 26 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Sierżant sztabowy TADEUSZ KOŻENIEWSKI

ur. 1961 r. - zm. 2000 r.

Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych w Byczynie Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku

Służbę w Policji rozpoczął 1 czerwca 1990 r. na stanowisku milicjanta w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Kluczborku. Po ukończeniu kursu podstawowego w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Brzegu został skierowany do służby w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Kluczborku, gdzie w latach 1990–2000 zajmował kolejno stanowiska: milicjanta plutonu patrolowego Wydziału Prewencji Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kluczborku, dzielnicowego Komisariatu Policji w Byczynie, starszego policjanta Komisariatu Policji w Byczynie, a następnie dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych w Byczynie Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Sierżant sztabowy Tadeusz Kożeniewski należał do wyróżniających się policjantów. Był sumienny, zdyscyplinowany i koleżeński. Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał się profesjonalizmem oraz zaangażowaniem. Jego postawa poza służbą była przykładem dla innych policjantów.

W dniu 11 kwietnia 2000 r., na prostym odcinku drogi kierujący samochodem marki Jelcz zasnął za kierownicą i najechał na tył stojącego oznakowanego radiowozu. W wyniku uderzenia radiowóz został zmiażdżony, a jadący w nim sierżant sztabowy Tadeusz Kożeniewski, wykonując czynności służbowe zabezpieczenia miejsca wcześniej zaistniałego zdarzenia drogowego, zmarł na miejscu zdarzenia na skutek odniesionych obrażeń.