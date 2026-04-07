Pamiętamy! Starszy sierżant Leszek Ratajczak zginął na służbie 16 lat temu, a młodszy aspirant Wojciech Spyrka 15 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

STARSZY SIERŻANT LESZEK RATAJCZAK

ur. 1978 r. - zm. 2010 r.

Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych w Lipnie Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Służbę w Policji rozpoczął 28 grudnia 2000 r. na stanowisku kursanta Ogniwa i Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji KMP w Lesznie.

W 2007 r. został mianowany na stanowisko dzielnicowego rewiru dzielnicowych Sekcji Prewencji w Lipnie, a następnie Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Był policjantem sumiennym, zdyscyplinowanym i zaangażowanym w realizację zadań służbowych. Należał do policjantów odważnych i bezkompromisowych. Jako dzielnicowy rewiru dzielnicowych w Lipnie często współpracował z lokalną społecznością, co przekładało się bezpośrednio na ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń. Za osiągane wyniki w służbie był wielokrotnie wyróżniany nagrodami pieniężnymi przez Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

7 kwietnia 2010 r. około godziny 19.00 w miejscowości Lipno na drodze krajowej nr 5 starszy sierżant Leszek Ratajczak podczas wykonywania obowiązków służbowych, wyjeżdżając z terenu posesji oznakowanym radiowozem, został uderzony w lewy bok pojazdu przez kierującego motocyklem, który jechał ul. Leszczyńską w kierunku Leszna. W wyniku odniesionych obrażeń policjant zmarł.

MŁODSZY ASPIRANT WOJCIECH SPYRKA

ur. 1983 r. - zm. 2011 r.

Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Służbę w Policji rozpoczął 23 lipca 2007 r. na stanowisku kursanta Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Jordanowie.

W latach 2008–2011 pracował w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej na stanowiskach policjanta, a następnie referenta Zespołu Kryminalnego, Patrolowo-Interwencyjnego oraz Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego. W 2011 r. został mianowany na stanowisko specjalisty Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Młodszy aspirant Wojciech Spyrka był dobrym i skutecznym policjantem. Podczas realizacji zadań wykazywał zaangażowanie, odwagę i kreatywność, co przyczyniło się do znacznych sukcesów w zwalczaniu przestępczości. Cieszył się dużym uznaniem ze strony przełożonych i współpracowników.

W dniu 7 kwietnia 2011 r., gdy pełnił służbę w patrolu zmotoryzowanym, będąc pasażerem, w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych uległ wypadkowi drogowemu. Po przewiezieniu do szpitala funkcjonariusz zmarł na skutek doznanych obrażeń ciała.