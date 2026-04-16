Pamiętamy! Data publikacji 16.04.2026 Nasz Kolega młodszy aspirant Adam Łobocki zginął na służbie 7 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Młodszy aspirant Adam ŁOBOCKI

ur. 1972 r. - zm. 2019 r.

referent Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu

Służbę w Policji rozpoczął 1 lutego 1994 r. na stanowisku kursanta oddziału prewencji w Warszawie. Kolejno pełnił służbę w drużynie AWGŁ oddziału prewencji w Bydgoszczy, plutonie patrolowo-interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Świeciu, Komisariacie Kolejowym Policji w Laskowicach KRP w Świeciu, plutonie patrolowo-interwencyjnym Wydziału Prewencji KRP w Świeciu, plutonie patrolowo-interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, ogniwie patrolowo-interwencyjnym Sekcji Prewencji KPP w Świeciu, ogniwie patrolowo-interwencyjnym Wydziału Prewencji KPP w Świeciu.

Był policjantem zaangażowanym w służbę, cechowała go wysoka kultura osobista i umiejętność rozwiązywania ludzkich problemów. Nie unikał trudnych i niebezpiecznych sytuacji, często podejmując czynności służbowe poza wyznaczonymi godzinami pracy. Wdrażał w obowiązki nowo przyjętych funkcjonariuszy i dzielił się z nimi zdobytym doświadczeniem. Wielokrotnie wyróżniany przez Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.

16 kwietnia 2019 r. pełnił służbę w patrolu zmotoryzowanym wraz z innym funkcjonariuszem. Około godziny 22.35 w miejscowości Łaszewo, w gminie Pruszcz Pomorski, w trakcie przemieszczania się po wyznaczonym rejonie służbowym, funkcjonariusz kierujący radiowozem, na łuku drogi, chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzyną leśną, zjechał na pobocze, uderzając czołowo w przydrożne drzewo. W wyniku tego zdarzenia na miejscu śmierć poniósł pasażer radiowozu — sierż. szt. Adam Łobocki.

Pośmiertnie odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji złotą odznaką „Zasłużony Policjant” oraz awansowany przez Komendanta Głównego Policji na stopień młodszego aspiranta.