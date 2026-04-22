Pamiętamy! Nasz Kolega starszy posterunkowy Leszek Werwiński zginął na służbie 34 lata temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Starszy posterunkowy Leszek WERWIŃSKI

ur. 1969 r. - zm . 1992 r.

Policjant Komisariatu Policji w Puszczykowie Komendy Rejonowej Policji w Poznaniu-Wildzie

Służbę w Policji rozpoczął 3 listopada 1989 r. jako kursant w służbie kandydackiej.

Od 1991 r. pełnił służbę na stanowisku policjanta Komisariatu Policji w Puszczykowie Komendy Rejonowej Policji w Poznaniu - Wildzie.

Starszy posterunkowy Leszek Werwiński, wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Mimo krótkiego okresu służby wyróżniał się odwagą i zdecydowaniem w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za osiągane wyniki w służbie był wyróżniany i nagradzany przez przełożonych.

Dnia 22 kwietnia 1992 r., pełniąc służbę patrolową wspólnie z posterunkowym Leszkiem Walkowiakiem, został potrącony przez jadący z nadmierną prędkością pojazd, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W wyniku doznanych obrażeń starszy posterunkowy Leszek Werwiński poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.