Pamiętamy! Data publikacji 23.04.2026 Nasz Kolega sierżant Jan Majcherczyk zginął na służbie 32 lata temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Sierżant Jan MAJCHERCZYK

ur. 1970 r. - zm. 1994 r.

Starszy Policjant Komisariatu w Krakowie

Do służby w Policji został przyjęty 1 grudnia 1990 r. na stanowisko aplikanta Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP Kraków-Południe.

Po ukończeniu przeszkolenia podstawowego w ośrodku szkolenia KWP w Krakowie został w 1991 r. mianowany na stanowisko policjanta kompanii pogotowia policyjnego i patrolowania /PPIP/ KRP w Krakowie, a w 1992 r. na stanowisko policjanta plutonu PPIP komisariatu XXI Policji w Krakowie-Woli Duchockiej. 1 października 1992 r. został mianowany starszym policjantem drużyny PPIP w tymże komisariacie.

Przez ponad 3 lata pełnił służbę w sposób nienaganny. Wyróżniał się obowiązkowością, poczuciem odpowiedzialności i zdyscyplinowaniem.

W dniu 23 kwietnia 1994 r. w czasie służby na polecenie dyżurnego jednostki wspólnie z innym policjantem — partnerem w patrolu, podjął interwencję domową w związku z awanturą spowodowaną przez alkoholika, który nie chciał wpuścić do mieszkania swojej żony i dwóch córek. Po naleganiach żony jej nietrzeźwy mąż otworzył drzwi mieszkania, do którego wszedł sierżant Jan Majcherczyk, za nim weszła żona i córka pijanego właściciela. W przedpokoju policjant został niespodziewanie zaatakowany i ugodzony nożem.

Dwa ciosy w klatkę piersiową oraz brzuch okazały się śmiertelne. W tym czasie drugi członek załogi radiowozu obserwował mieszkanie z zewnątrz, ponieważ w trakcie wielokrotnych wcześniejszych interwencji mężczyzna ten uciekał interweniującym policjantom.

Nietrzeźwy właściciel lokalu prawdopodobnie uświadomiwszy sobie swój czyn, wykorzystując zamieszanie spowodowane udzielaniem pierwszej pomocy rannemu policjantowi, popełnił samobójstwo.

Sierżant Jan Majcherczyk był kawalerem, pozostawił rodziców i dwóch młodszych braci.

Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi Za Dzielność, wcześniej wielokrotnie wyróżniany nagrodami pieniężnymi za dobre wyniki w służbie.