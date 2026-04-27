Pamiętamy! Data publikacji 27.04.2026 Nasz Kolega szeregowy Mirosław Drom zginął na służbie 35 lata temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

SZEREGOWY MIROSŁAW DROM

ur. 1971 r. - zm. 1991 r.

Kursant Plutonu Liniowo-Wypadowego Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

5 grudnia 1990 r. został przyjęty do służby jako funkcjonariusz Policji w służbie kandydackiej. W 1991 r. mianowany na stanowisko kursanta plutonu liniowo-wypadowego kompanii prewencji oddziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

W tak krótkim okresie służby wykazał się odwagą i zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych mu obowiązków służbowych. Według oceny przełożonych i kolegów posiadał duży potencjał, aby w przyszłości być wzorowym policjantem.

27.04.1991 r. szeregowy Mirosław Drom został śmiertelnie postrzelony w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z bronią służbową przez innego funkcjonariusza.