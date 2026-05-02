Pamiętamy! Nasz Kolega starszy sierżant Marek Sienicki zginął na służbie 34 lata temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Starszy sierżant Marek SIENICKI

ur. 1967 r. - zm. 1992 r.

Starszy Policjant Komendy Rejonowej Policji w Bytomiu

Służbę rozpoczął 1 października 1990 r. na stanowisku policjanta, a następnie starszego policjanta kompanii pogotowia policyjnego i patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Bytomiu.

W nocy z 1 na 2 maja 1992 r. służbę patrolową pełniła załoga, której dowódcą był sierżant Marek Sienicki. Po zakończeniu zleconej przez dyżurnego KRP interwencji domowej policjanci wracali do swojego rejonu służbowego. W czasie patrolowania jednej z ulic Bytomia zauważyli kilku mężczyzn, których wygląd i zachowanie wzbudziły ich podejrzenia. Policjanci postanowili ich wylegitymować. W tym celu wysiadł z radiowozu sierżant Marek Sienicki. W czasie wykonywania tej czynności został ostrzelany z broni automatycznej. W wyniku odniesionych ran zmarł na miejscu zdarzenia. Ranny został również drugi policjant z interweniującej załogi.

Sierżant Marek Sienicki pozostawił żonę i osierocił jedno dziecko.

Awansowany pośmiertnie na stopień starszego sierżanta.