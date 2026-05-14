Pamiętamy! Data publikacji 14.05.2026 Nasz Kolega sierżant Piotr Dulkiewicz zginął na służbie 25 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

SIERŻANT PIOTR DULKIEWICZ

ur. 1976 r. - zm. 2001 r.

Aplikant Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Służbę w Policji pełnił od 21 lutego 2000 r. Został przyjęty na stanowisko aplikanta kompanii patrolowo-interwencyjnej w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu. Po ukończeniu kursu podstawowego w Ośrodku Szkolenia Policji w Bydgoszczy mianowany na stanowisko aplikanta referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

14 maja 2001 r. ratując tonącą osobę podczas służby, zginął w nurtach rzeki.

Pośmiertnie został awansowany na stopień sierżanta oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i złotą odznaką „Zasłużony Policjant".