Pamiętamy! Data publikacji 16.05.2026 Nasz Kolega posterunkowy Wojciech Rabęda zginął na służbie 13 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

POSTERUNKOWY WOJCIECH RABĘDA

ur. 1989 r. - zm. 2013 r.

Policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Służbę rozpoczął 20 marca 2012 r., jako kursant Ogniwa Referatu Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Przed wstąpieniem do służby w Policji służył w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych, między innymi w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych. Za osiągnięcia w służbie otrzymał srebrny medal "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz odznakę "Strażak Wzorowy".

W 2012 r. odbył szkolenie zawodowe podstawowe w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Po zakończeniu kursu pełnił służbę jako policjant w referacie kontroli ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Wykonując obowiązki służbowe wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Był dobrym, skutecznym, zdyscyplinowanym, sumiennym i odważnym policjantem. Miał wiele pasji i zainteresowań. Był współorganizatorem międzygminnego turnieju piłkarskiego w Skórkowicach.

16 maja 2013 r., posterunkowy Wojciech Rabęda, pełniąc służbę na motocyklu oznakowanym, podczas patrolowania wyznaczonej trasy wspólnie z partnerem, jadąc na sygnale, zderzył się z innym pojazdem uczestniczącym w ruchu. W wyniku wypadku został ciężko ranny i zmarł po miesięcznym pobycie w szpitalu.