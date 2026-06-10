Pamiętamy! Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Nasz Kolega aspirant Tadeusz Bielat zginął na służbie 33 lata temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

ASPIRANT TADEUSZ BIELAT

ur. 1949 r. - zm. 1993 r.

Komendant Komisariatu Policji w Pacanowie Komendy Rejonowej Policji w Busku-Zdroju

Służbę rozpoczął 1 czerwca 1971 r. na stanowisku posterunkowego w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Busku-Zdroju.

W latach 1973–1978 pracował kolejno na stanowiskach posterunkowego, starszego posterunkowego Posterunku Milicji Obywatelskiej w Pacanowie. W 1986 r. został powołany na stanowisko Komendanta Posterunku Milicji Obywatelskiej w Nowym Korczynie rejonowego urzędu spraw wewnętrznych w Busku-Zdroju. Od 1990 r., był kierownikiem Posterunku Policji lokalnej w Nowym Korczynie oraz Pacanowie, a od 1992 r., pełnił służbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Pacanowie.

Aspirant Tadeusz Bielat był sumiennym, pracowitym i obowiązkowym policjantem. Cieszył się autorytetem i poważaniem w swoim środowisku. Powierzone obowiązki wykonywał rzetelnie i z dużym zaangażowaniem. Za osiągane wyniki w służbie był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany przez przełożonych.

10 czerwca 1993 r., jadąc radiowozem po zakończeniu czynności operacyjnych, uczestniczył w zderzeniu z innym samochodem, którego kierowca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W następstwie tego zdarzenia aspirant Tadeusz Bielat zmarł w wyniku poniesionych obrażeń ciała.