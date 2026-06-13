Pamiętamy! Data publikacji 13.06.2026 Powrót Drukuj Nasz Kolega sierżant sztabowy Andrzej Siwczyk zginął na służbie 27 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

SIERŻANT SZTABOWY ANDRZEJ SIWCZYK

ur. 1959 r. - zm. 1999 r.

Dowódca drużyny Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komisariatu VI Policji w Gliwicach

Służbę w Policji rozpoczął 16 marca 1988 r., w Komisariacie Kolejowym Milicji Obywatelskiej w Gliwicach.

W 1989 r. ukończył kurs podstawowy w ośrodku szkolenia MO w Katowicach.

Od 1990 r., pełnił służbę na stanowisku starszego asystenta w referacie operacyjno-rozpoznawczym Komisariatu Kolejowego Policji w Gliwicach. Ostatnio pracował na stanowisku dowódcy drużyny pogotowia policyjnego i patrolowania Komisariatu VI Policji w Gliwicach.

Sierżant sztabowy Andrzej Siwczyk, wykonując obowiązki wykazywał profesjonalizm, wyróżniał się odwagą i zdecydowaniem w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Był dobrym, skutecznym policjantem. Cieszył się uznaniem współpracowników i przełożonych. Za osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

W dniu 13 czerwca 1999 r., udając się na interwencję porządkową przeciwko agresywnie zachowującej się grupie kibiców, biegnąc ulicą Raciborską, niespodziewanie upadł i stracił przytomność. Mimo podjęcia pomocy medycznej przez lekarza pogotowia ratunkowego policjant zmarł na zawał serca.