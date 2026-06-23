Pamiętamy! Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Nasz Kolega sierżant sztabowy Tadeusz Sopel zginął 29 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

SIERŻANT SZTABOWY TADEUSZ SOPEL

ur. 1964 r. - zm. 1997 r.

Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Lubaczowie

Służbę rozpoczął 6 lipca 1990 r., na stanowisku milicjanta plutonu patrolowego na etacie posterunkowego Posterunku Milicji Obywatelskiej Cieszanów Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lubaczowie.

W latach 1990-1991 był słuchaczem kursu dla referentów operacyjno-dochodzeniowych w Szkole Policji w Pile. W latach 1992-1996 pełnił służbę jako starszy policjant i dzielnicowy KP w Oleszycach, a następnie jako dzielnicowy zespołu dzielnicowych wydziału prewencji i ruchu drogowego Komendy Rejonowej Policji w Lubaczowie.

Przez całą drogę zawodową był związany z policją lubaczowską. Pełnił służbę na tzw. pierwszej linii, strzegąc bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał zaangażowanie i profesjonalizm. Był dobrym i skutecznym policjantem. Za nienaganną postawę i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych.

Dnia 23 czerwca 1997 r., gdy sierżant sztabowy Tadeusz Sopel wracał prywatnym samochodem do miejsca zamieszkania po zakończonej służbie, doszło do czołowego zderzenia pojazdów spowodowanego przez innego kierującego samochodem, który był nietrzeźwy.

W wyniku wypadku funkcjonariusz doznał poważnych obrażeń ciała i po przewiezieniu do szpitala rejonowego w Lubaczowie zmarł w trakcie operacji.