Pamiętamy! Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Nasi Koledzy młodszy aspirant Przemysław Złotkowski i młodszy aspirant Krzysztof Domżalski zginęli na służbie 20 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

MŁODSZY ASPIRANT PRZEMYSŁAW ZŁOTKOWSKI

ur. 1977 r. - zm. 2006 r.

Asystent Referatu Wywiadowczego Sekcji I Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji

Służbę w Policji rozpoczął 21 maja 2001 r., na stanowisku kursanta ogniwa III referatu I wydziału patrolowo-interwencyjnego Komendy Stołecznej Policji.

W latach 2001-2006 pracował kolejno na stanowiskach aplikanta i policjanta wydziału patrolowo-interwencyjnego, następnie jako policjant referatu operacji policyjnych wydziału wywiadowczo-patrolowego, ostatnio na stanowisku asystenta referatu wywiadowczego sekcji I wydziału wywiadowczo-patrolowego Komendy Stołecznej Policji.

Pełnił służbę ukierunkowaną na zatrzymywanie „na gorącym uczynku” sprawców szczególnie uciążliwych społecznie przestępstw pospolitych – złodziei samochodów, sprawców rozbojów, pobić oraz włamań. Brał udział w zabezpieczeniach wizyt VIP, masowych imprez sportowych, uroczystości państwowych oraz manifestacji i zgromadzeń publicznych.

Młodszy aspirant Przemysław Złotkowski był wyróżniającym się policjantem. Zdyscyplinowany, rzetelny i sumienny, w realizacji zadań wykazywał dużą odwagę, samodzielność i kreatywność. Swoją postawą podnosił autorytet służby oraz społeczne zaufanie do Policji. Za zaangażowanie i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez przełożonych.

3 lipca 2006 r., udając się na miejsce rozboju w okolice Dworca PKP Warszawa Wileńska, uległ wypadkowi samochodowemu wraz z mł. asp. Krzysztofem Domżalskim. W wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć.

Pośmiertnie awansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień młodszego aspiranta.

MŁODSZY ASPIRANT KRZYSZTOF DOMŻALSKI

ur. 1977 r. - zm. 2006 r.

Asystent Referatu Wywiadowczego Sekcji I Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji

Służbę w Policji rozpoczął 21 sierpnia 2000 r., na stanowisku aplikanta plutonu patrolowo-interwencyjnego wydziału prewencji Komisariatu Policji Warszawa-Białołęka.

W czasie 6 lat służby w policji pracował kolejno na stanowiskach: policjanta sekcji kryminalnej oraz sekcji dochodzeniowo-śledczej Komisariatu Policji Warszawa-Białołęka, następnie jako referent i asystent sekcji dochodzeniowo-śledczej i referatu operacji policyjnych wydziału wywiadowczo-patrolowego Komendy Stołecznej Policji.

Pełnił służbę ukierunkowaną na zatrzymywanie „na gorącym uczynku” sprawców szczególnie uciążliwych społecznie przestępstw pospolitych – złodziei samochodów, sprawców rozbojów, pobić oraz włamań. Brał udział w zabezpieczeniach wizyt VIP, masowych imprez sportowych, uroczystości państwowych oraz manifestacji i zgromadzeń publicznych.

Młodszy aspirant Krzysztof Domżalski powierzone obowiązki wykonywał z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Zdyscyplinowany, sumienny, odważny i kreatywny, nigdy nie wahał się przed podjęciem najtrudniejszych wyzwań. Swoją postawą podnosił autorytet służby oraz społeczne zaufanie do Policji.

3 lipca 2006 r., udając się na miejsce rozboju w okolice Dworca PKP Warszawa Wileńska, uległ wypadkowi samochodowemu wraz z mł. asp. Przemysławem Złotkowskim. W wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć.

Pośmiertnie awansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień młodszego aspiranta.