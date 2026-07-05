Pamiętamy! Data publikacji 05.07.2026 Powrót Drukuj Nasz Kolega sierżant Damian Berka zginął na służbie 20 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

SIERŻANT DAMIAN BERKA

ur. 1984 r. - zm. 2006 r.

Policjant Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Kcyni Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią

Służbę w Policji rozpoczął 9 maja 2005 r., po odbyciu służby kandydackiej, na stanowisku kursanta ogniwa prewencji Komisariatu Policji w Kcyni Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. W latach 2005-2006 odbył przeszkolenie podstawowe w Szkole Policji w Słupsku. W tym czasie pełnił służbę na stanowiskach kursanta i aplikanta ogniwa prewencji Komisariatu Policji w Kcyni Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Sierżant Damian Berka był wyróżniającym się policjantem. Zdyscyplinowany, rzetelny i sumienny, w realizacji zadań wykazywał duże zaangażowanie, odwagę i kreatywność. Swoją postawą podnosił autorytet służby oraz społeczne zaufanie do Policji.

5 lipca 2006 r., sierżant Damian Berka, pełniąc służbę, udał się na miejsce pożaru do Grocholina. W wyniku wypadku samochodowego poniósł śmierć na miejscu.

Pośmiertnie awansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień sierżanta.