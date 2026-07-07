Pamiętamy! Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Nasz Kolega sierżant sztabowy Przemysław Psut zginął na służbie 13 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

SIERŻANT SZTABOWY PRZEMYSŁAW PSUT

ur. 1977 r. - zm. 2013 r.

Dowódca Drużyny III Plutonu Prewencji III Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze z miejscem pełnienia służby w Gorzowie Wielkopolskim

Przyjęty do służby w Policji 26 lipca 2004 r., na stanowisko aplikanta ogniwa i Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

W 2010 r. został mianowany na stanowisko referenta Drużyny II Plutonu Prewencji IV Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze z miejscem pełnienia służby w Gorzowie Wielkopolskim. Od 10 maja 2011 r., pełnił służbę na stanowisku dowódcy Drużyny III Plutonu Prewencji III Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze z miejscem pełnienia służby w Gorzowie Wielkopolskim.

Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm, zaangażowanie i gotowość do poświęceń dla dobra służby. Był sumiennym i odważnym policjantem, za działania w ratowaniu życia ludzkiego i mienia postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r., został odznaczony „Krzyżem Zasługi za Dzielność".

7 lipca 2013 r. w Lubiewnicach sierżant sztabowy Przemysław Psut pełniąc służbę patrolową, podczas interwencji podjętej wobec grupy mężczyzn — sprawców wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, podejmując działania wobec jednego z mężczyzn, który stawiał czynny opór i używał siły fizycznej w stosunku do policjanta, nagle osunął się na schody, tracąc przytomność. Mimo podjęcia natychmiastowej akcji reanimacyjnej i przewiezienia do szpitala w Sulęcinie funkcjonariusz zmarł.