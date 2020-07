Utonął w zbiorniku retencyjnym Data publikacji 08.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 38-letni mężczyzna utonął w zbiorniku retencyjnym w miejscowości Biestrzyków Wielki gm. Kobiele Wlk. Płetwonurkowie wydobyli jego ciało z wody po tym jak kilka godzin wcześniej wskoczył do wody na tzw. bombę i nie wypłynął. Apelujemy, aby nie ignorować zakazów kąpieli !

7 lipca 2020 r. w godzinach popołudniowych 38-letni mieszkaniec gminy Kobiele wspólnie z 27-letnim znajomym udał się w okolice zbiornika retencyjnego w miejscowości Biestrzyków Wielki. Tam mężczyźni mieli spożywać alkohol. W pewnym momencie 38-latek postanowił popływać i wskoczył do zbiornika wodnego na tzw. bombę. Gdy po chwili nie wypłynął, jego kolega wskoczył do wody próbując go ratować. Po nieudanej próbie odnalezienia tonącego na miejsce wezwane zostały służby ratunkowe. Nurkowie z PSP w Radomsko wydobyli z wody ciało 38-latka. Na pomoc medyczną było już za późno. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Jak ustalili w miejscu gdzie doszło do tragedii znajdowały się oznaczenia informujące o zakazie kąpieli.

Niestety, po raz kolejny do utonięcia doszło, gdy osoba najprawdopodobniej znajdowała się pod wpływem alkoholu.

Przypominamy o podstawowych zasadach, jakich należy przestrzegać podczas letniej rekreacji. Nie lekceważmy zakazów, jakie znajdują się na zbiornikach wodnych. Pamiętajmy, że głównymi przyczynami utonięć są dalekie odpłynięcia od brzegu, groźne są skoki do wody szczególnie tam gdzie nie znamy zbiornika wodnego. Pamiętajmy, że nigdy nie chodzimy do wody po alkoholu!

(KWP w Łodzi / kp)