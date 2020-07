„Bezpieczeństwo - wspólna sprawa! Przekaż dalej trzem znajomym” - wakacyjna profilaktyka inaczej Data publikacji 08.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa i ograniczenia sanitarne z tym związane, śląscy policjanci z wydziału prewencji wpadli na nietypowy pomysł prowadzenia wakacyjnych działań profilaktycznych. Mundurowi opracowali kilkadziesiąt wiadomości obrazkowych, które można przesyłać w formie MMS-ów za pomocą telefonów komórkowych. Komunikaty te poprzez swój wizualny przekaz i wymowną treść maja zwracać uwagę odbiorcy na kwestie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Mamy nadzieje, że przypadną Wam one do gustu i podzielicie się nimi ze swoimi bliskimi.

Rozpoczęły się wakacje. Czas urlopów, letnich wyjazdów i licznych spotkań. Śląscy policjanci, jak co roku dbają o to, aby ten okres był dla osób wypoczywających jak najbardziej bezpieczny i aby po zakończeniu wakacji każdy ze spokojem mógł wrócić do codziennych obowiązków.

W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa i ograniczenia sanitarne z tym związane, policyjne zadania z zakresu profilaktyki, różnią się od tych realizowanych przez śląskich policjantów w ostatnich latach. Mundurowi z naszego garnizonu cały czas szukają nowych sposobów, jak skutecznie prowadzić działania profilaktyczne, jednocześnie ograniczając bezpośredni kontakt w większej grupie osób. Dostosowując się do obecnej sytuacji, mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódkiej Policji w Katowicach opracowali kilkadziesiąt wiadomości obrazkowych dotyczących wakacyjnego bezpieczeństwa, które można przesyłać w formie MMS-ów za pomocą telefonów komórkowych. Komunikaty te poprzez swój nietypowy przekaz, czasem humorystyczny, a często bardzo wymowny, mają zwracać uwagę odbiorcy na kwestie związane z bezpieczeństwem podczas letniego wypoczynku. Policjanci żywią nadzieję, że przypadną one do gustu odbiorcom, którzy następnie podzielą się nimi ze swoimi bliskimi i znajomymi.

Całość projektu jest możliwa do zrealizowania dzięki funkcjonującemu od początku tego roku Centrum Profilaktyki Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i materiałom z takich obszarów tematycznych jak: „Bezpieczny wypoczynek”, „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, „Narkotyki i dopalacze”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Handel ludźmi” „Przestępstwa z nienawiści” czy przede wszystkim „Bezpieczeństwo-wspólna sprawa! Przekaż dalej trzem znajomym”. To tam znalazły się propozycje wiadomości i komunikatów medialnych, które policjanci mogą przesyłać wykorzystując wiele kanałów dystrybucji, ale także drukować je jako plakaty lub broszury.

Przypominamy, że śląscy policjanci podobnie jak w latach poprzednich włączają się m.in. w realizacje ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyną „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, która poświęcona jest bezpieczeństwu osób wypoczywających nad zbiornikami wodnymi. W trakcie plenerowych spotkań z dziećmi i młodzieżą, policjanci zachowując wszystkie niezbędne środki ostrożności i reżimy sanitarne, będą zwracać uwagę i informować najmłodszych o bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku nad wodą, w górach, na wsi czy w trakcie pobytu w miejscu zamieszkania. Oprócz bezpośrednich spotkań z osobami korzystającymi z letniego wypoczynku, aktywność śląskich profilaktyków zauważalna będzie także w sieci, dzięki wykorzystaniu popularnych komunikatorów czy stron internetowych, social mediów, a także bezpośrednich wiadomości MMS.

Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!