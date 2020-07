Akcja na medal - pies zaalarmował domowników, a policjanci ugasili pożar pieca Data publikacji 08.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru pieca grzewczego, który udało im się ugasić. Mieszkańców o zagrożeniu zaalarmowała głośnym szczekaniem mała „Dosia” – piesek właścicieli – dzięki któremu domownicy opuścili szybko dom. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 5 na 6 lipca br.) dyżurny nowosolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że w Nowej Soli doszło do pożaru w domku jednorodzinnym. Policjanci wydziału prewencji natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Przed domem stały przerażone osoby, które wskazały miejsce pożaru. Mundurowi z gaśnicami udali się do budynku, aby sprawdzić czy nikogo już nie ma w miejscu zagrożenia. W środku panowało ogromne zadymienie. Jeden z funkcjonariuszy widząc stojącego mężczyznę przy drzwiach do kotłowni, natychmiast polecił mu opuścić szybko pomieszczenie. Jak się okazało, płomienie wydobywały się z pieca grzewczego. Policjanci nie tracąc czasu natychmiast zaczęli gasić pożar, który szybko udało się skutecznie stłumić. Zaraz potem na miejsce przybyli strażacy, którzy kontynuowali czynności gaśnicze. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Niecodziennym bohaterem tej interwencji jest mały piesek o wdzięcznym imieniu „Dosia”. To właśnie ona w nocy obudziła swoich domowników głośnym szczekanie, dając znać, że dzieje się coś złego. Domownicy potwierdzili, że pierwszy raz ich piesek tak przeraźliwie szczekał. Dzięki czujności i przytomności czworonoga rodzina szybko opuściła miejsce zagrożenia. Psy nie od dziś nazywane są najlepszymi przyjaciółmi człowieka – zdarzenie z Nowej Soli jest tego wspaniałym przykładem.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)