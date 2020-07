Grupa "SPEED" na drogach Opolszczyzny Data publikacji 08.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Grupa "SPEED" działa na terenie naszego województwa już od blisko roku. Powołana została do zwalczania najniebezpieczniejszych zachowań na drodze, w tym do walki z piratami drogowymi. Policjanci w radiowozach wyposażonych w wideorejestratory patrolują trasy, na których jest największe zagrożenie wypadkami. Tegoroczny bilans grupy to blisko 7 000 kontroli drogowych, ujawnionych 6 200 wykroczeń, zatrzymanych 200 dowodów rejestracyjnych i ponad 150 praw jazdy.

Policjanci z grupy „Speed” kierowani są w te rejony naszego województwa, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego, w tym przekraczania prędkości. To także miejsca organizacji nielegalnych wyścigów ulicznych.

Do zadań grupy„SPEED” należy m.in.:

ujawnianie kierujących dopuszczających się agresywnych zachowań oraz szczególnie niebezpiecznych wykroczeń, takich jak: przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym w obrębie przejść dla pieszych, a także innych przestępstw i wykroczeń mających wpływ na zaistnienie wypadków drogowych;

monitorowanie oraz analiza umieszczanych w Internecie nagrań (filmów) prezentujących notoryczne przekraczanie prędkości przez tych samych sprawców.

Na Opolszczyźnie policjanci z grupy "SPEED" podzieleni są na osiem grup. Są to komendy w : Brzegu, Kluczborku, Oleśnie, Nysie, Krapkowicach, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie -Koźlu oraz Opolu. Funkcjonariusze z tych grup jeżdżą po wszystkich drogach naszego województwa.

Tegoroczny bilans działań grupy „SPEED” to blisko 7 000 kontroli drogowych, ujawnionych 6 200 wykroczeń, zatrzymanych 200 dowodów rejestracyjnych i ponad 150 praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50km/h. To także ujawnionych 30 przestępstw, gdzie kierowcy wsiedli do samochodu pod wpływem alkoholu, nie zatrzymali się do kontroli drogowej czy też prowadzili pojazd pomimo cofniętych uprawnień.

Funkcjonariusze wykorzystują różne źródła - również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa - pod kątem informacji o zjawiskach lub przypadkach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W codziennej służbie policjanci z Zespołów „SPEED” używają najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestrator, a także ręcznych mierników prędkości z wizualizacją.

Zobaczcie sami z jakimi wykroczeniami mają na co dzień do czynienia.