Dzielnicowi pomogli 8-letniemu chłopcu Data publikacji 08.07.2020 Dzielnicowi z leżajskiej komendy pomogli chłopcu, który samotnie szedł miejską obwodnicą. Dziecko zauważyła przejeżdżająca kobieta, która natychmiast powiadomiła o tym Policję. Funkcjonariusze zabrali przestraszonego chłopca do radiowozu. Po 8-latka zgłosił się jego ojciec, z którym szczęśliwie wrócił do domu.

Wczoraj, 07.07.202 r., tuż po godz. 18:00, leżajscy policjanci otrzymali informację, że obwodnicą miejską idzie przestraszony i roztrzęsiony chłopiec. Zauważyła go przejeżdżająca kobieta. Kiedy zaproponowała mu pomoc, uciekł do przydrożnego rowu. Obawiając się o jego bezpieczeństwo, natychmiast zaalarmowała służby.

Na miejsce udali się dzielnicowi, którzy szybko odnaleźli chłopca. Był mocno przestraszony. Funkcjonariusze zabrali go do radiowozu, gdzie się uspokoił. Ustalili, że chłopiec ma 8 lat i sam wraca z Leżajska do domu. W tym czasie na obwodnicy zatrzymał się samochód. Wysiadł z niego mężczyzna i podszedł do policjantów. Okazało się, że to ojciec chłopca. Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że zawiózł syna na zajęcia sportowe i wysadził go przed jedną ze szkół w Leżajsku. Po powrocie do domu zorientował się, że pomylił terminy i szybko pojechał po chłopca.

Gdy jechał obwodnicą zauważył policyjny radiowóz. Zatrzymał się i podszedł do policjantów, z którymi był jego syn. Po wyjaśnieniu sytuacji, chłopiec razem z ojcem wrócili do domu.

(KWP w Rzeszowie/js)