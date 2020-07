Karczowniki, toporek, siekiery i narkotyki – akcesoria pseudokibica Data publikacji 08.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 36-latek ze Skawiny, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców został zatrzymany przez policjantów. Kryminalni zarekwirowali narkotyki oraz niebezpieczne narzędzia takie jak karczowniki, siekiery czy toporek. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

W ubiegły piątek (3 lipca br.) kryminalni z Komisariatu Policji w Skawinie weszli do mieszkania znanego im z powiązań pseudokibicowskich 36-latka, u którego – jak podejrzewali, mogą znajdować się narkotyki. Znaleźli tam prawie 250 gramów marihuany, ponad 67 gramów mefedronu, ponad 30 gramów kokainy, kilka gramów amfetaminy i wagi „dilerskie”, ale to nie wszystko... Podczas przeszukania pomieszczeń piwnicznych zajmowanych przez mężczyznę, policjanci natrafili też na trzy automaty do gier hazardowych i niebezpieczne narzędzia. W arsenale 36-latka znalazły się m.in. karczowniki, toporek, siekiery i pałka typu tonfa.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych, za co odpowie przed sądem. Do tego czasu prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Wszystkie znalezione przez kryminalnych rzeczy zostały zabezpieczone i trafiły do policyjnego depozytu. Teraz policjanci będą badać w jakim celu mężczyzna wszedł w posiadanie niebezpiecznych przedmiotów i automatów do gier hazardowych. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków 36-latkowi grozi do 10 lat więzienia.