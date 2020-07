Policjanci po pościgu odzyskali auto warte 60 tys. złotych Data publikacji 08.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Gorzowscy policjanci drogówki zatrzymali po pościgu mężczyznę, który chwilę wcześniej ukradł fiata ducato. Uciekający kierowca porzucił auto tuż przed schodami i próbował jeszcze uciekać pieszo. Szybko został jednak zatrzymany i usłyszał zarzuty. W jego sprawie gorzowska prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt. Odzyskane auto warte 60 tysięcy złotych wróciło do właściciela.

Informacja o podejrzanej osobie, która w nocy, 6 lipca br., przy ul. Piłkarskiej w Gorzowie była widziana przy fiacie ducato, trafiła do gorzowskich policjantów. To jeden z funkcjonariuszy, który wracał ze służby po godzinie 2:00, zainteresował się tym. Na miejsce wysłano patrole interwencyjne i ruchu drogowego. Po chwili jednak mężczyzna wsiadł do fiata i odjechał. Policjanci chcieli zatrzymać go do kontroli, ale kierowca fiata ducato zignorował to i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg ulicami Gorzowa.

Uciekający kierowca w ducato zakończył jazdę tuż przed schodami przy Al. Konstytucji 3 Maja. Wyskoczył z auta i zaczął zbiegać po skarpie. Tuż za nim byli funkcjonariusze. Policjanci ruszyli w pościg pieszy, mężczyzna nie chciał się zatrzymać. Chwilę później był już w rękach funkcjonariuszy gorzowskiej drogówki. Na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem, by wykonać niezbędne czynności procesowe i zabezpieczyć ślady. Po ich wykonaniu auto warte 60 tysięcy złotych wróciło do właściciela, który o kradzieży został poinformowany przez policjantów.

Zatrzymany mężczyzna ma 46 lat. Po sprawdzeniu okazało się, że ma zakaz prowadzenia pojazdów. Odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli. Najpoważniejszym postawionym mu zarzutem jest kradzież z włamaniem do fiata, za co grozi do 10 lat więzienia. W jego sprawie gorzowska prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt.

(KWP w Gorzowie / mw)